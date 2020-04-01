Режим самоизоляции введен в ЕАО

Три первых случая заражения коронавирусной инфекцией сподвигли власти Еврейской автономии к самым решительным мерам. Накануне на территории области зафиксировали сразу три положительных теста на COVID-19. А уже сегодня со срочным видеообращением к жителям обратился исполняющий обязанности губернатора области Ростислав Гольдштейн.

- В данный момент подтверждены три случая коронавируса, люди изолированы в инфекционной больнице, - рассказал он. - Сейчас разворачиваются дополнительные койки, подводится кислород, отделения комплектуются всем необходимым оборудованием. ИВЛ есть, врачи обучены. С сегодняшнего дня будет введен карантин на территории Октябрьского района и режим самоизоляции по области.

Он призвал граждан соблюдать правила самоизоляции и тем самым помочь региону в борьбе со смертельно опасной болезнью.

- Коронавирусная инфекция еще не до конца изучена нашими учеными, - подчеркнул в своем обращении Ростислав Гольдштейн. - Но мы должны победить, победить все вместе. Многое зависит от дисциплины каждого из нас. И только от нас зависит, сможем ли мы это сделать. Оставайтесь дома. Режим самоизоляции - это не новогодний утренник, и не праздник. Это проблема, и решим мы ее или нет - зависит только от нас. Мы понимаем, насколько вам сложно и тяжело, и со своей стороны предпримем все действия, чтобы те потери, которые вы несете, были возмещены. Помните, каждый из нас несет персональную ответственность за себя и своих близких. Берегите себя.

Телефоны горячей линии в ЕАО: 8 (924)155-02-03 и 8 (42622) 2-32-91. Консультации проводят специалисты ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» и управления Роспотребнадзора по ЕАО.

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