Депутаты Законодательной думы Хабаровского края пошли в волонтеры

Законодательная дума Хабаровского края продолжает работать даже в период «антикоронавирусных каникул». Большинство встреч и заседаний проходят в режиме видеоконференций, общение с избирателями идет через сайт краевой думы, соцсети и звонки. Поэтому у депутатов появилась возможность больше работать на выезде, с соблюдение всех необходимых мер предосторожности.

Краевые парламентарии подключились к волонтерским движениям в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе. Они наравне со всеми развозят пожилым одиноким людям продуктовые наборы, собранные на личные средства, доставляют лекарства.

Депутаты наравне со всеми развозят пожилым одиноким людям продуктовые наборы, собранные на личные средства, доставляют лекарства.Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- В соответствии со строгими мерами предосторожности и личной гигиены, вооружившись масками, перчатками и антисептиком, мы отправились по адресам, которые предоставили Совет Ветеранов и Центр соцзащиты Города юности. Отдаленные районы города также не остались без внимания - мы прошли от Малой Хапсоли до поселка Менделеева, - поделился Сергей Зюбр, первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края.

В Хабаровском районе собирают продуктовые наборы для малоимущих и многодетных семей, а также для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Такую работу организовала Ольга Мироманова, депутат Законодательной думы Хабаровского края, директор школы села Осиновая Речка. Хотя у нее сейчас горячие дни - депутат занята подготовкой перехода учебного процесса на дистанционку.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией депутаты не стоят в стороне и будут дальше помогать нашим гражданам. Особенно тем, кто находится в зоне риска и кому не рекомендовано выходить из дома, всеми доступными способами, - отметил депутат Сергей Зюбр. - Сейчас непростые времена, требующие от страны единства и взаимопомощи. Призываем всех проявлять как можно больше отзывчивости и милосердия.

В поездка соблюдают необходимые меры предосторожностиФото: Законодательная дума Хабаровского края

Волонтерские центры есть в Хабаровске (телефон 206-777), в Комсомольске-на-Амуре (телефон 8-962-288-30-03), по ним можно обратиться за помощью и записаться в ряды тех, кто в эти дни может помогать нуждающимся в поддержке людям.При этом организатор горячей линии в Хабаровске - депутат краевого парламента Петр Емельянов отмечает, что на телефон 206-777 могут обращаться граждане из разных районов края, инициативная группа свяжется с волонтерами данного населенного пункта, и людям постараются оказать помощь.

Перечень действующих в крае горячих линий есть на официальных сайтах правительства Хабаровского края и Законодательной думы края (вкладка «Коронавирус. Это нужно знать» http://www.duma.khv.ru/?doc=270137518).