Провалившийся под лед хабаровчанин умер по дороге в больницу

В Центральном районе Хабаровска 1 апреля дачник, решившийся на переход пешком через Амур, оказался в воде. Как сообщил «КП» очевидец события, это случилось за полчаса до полудня. Мужчина провалился под лед метрах в ста от набережной городского парка, напротив парадного входа футбольного стадиона. Несмотря на карантин и довольно сильный ветер, который непрерывно дул с реки, людей в парковой зоне было довольно много. Поэтому о том, что человек попал в беду, экстренные службы узнали сразу после происшествия.

«ДЕРЖИСЬ, СКОЛЬКО МОЖЕШЬ»

- Я с собакой гуляла. Видела, как он шел в нашу сторону. То есть с левого берега шел. Еще подумала: как он не боится, тает же все. Чуть-чуть прошла еще, минут через пять ко мне китаец подходит, говорит: человек тонет. Хотел, чтобы я МЧС вызвала, - рассказала корреспонденту «КП» - Хабаровск» Екатерина, очевидец происшествия.

Спасателям пришлось вызывать подмогуФото: Михаил СЕРГЕЕВ

До приезда спасателей помочь земляку пытались сами очевидцы. Из толпы, а у места ЧП собралось около десяти человек, двое рискнули ступить на лед. Кто-то раздобыл даже доски, чтобы у них была подстраховка, дополнительная опора на подтаявшем льду.

- Побежали ребята с доской, мы отдали им собачьи поводки, чтобы вместо веревок использовать. Они хотели своими силами, он уже минут 20 в ледяной воде находился к тому времени, - рассказала Екатерина. - И парни ползком туда... Он говорит, что я не могу, не могу уже, все, помогите... И он бултыхаться начал, пытался вылезть, а лед крошился. Ему сказали: за край держись, сколько можешь.

Лед оказался настолько непрочен, что самодеятельные спасатели и сами проваливались. К счастью, неглубоко и не критично для них самих. Намокшие очевидцы смогли ползком подобраться к тонущему человеку лишь настолько, чтобы поговорить и подбодрить мужчину. К сожалению, ни необходимой подготовки, ни снаряжения для того, чтобы вытащить человека на сушу, у них не было. Потерпевший оставался в сознании, пытался самостоятельно взобраться на ледяную кромку, но ее край раз от раза подламывался под его весом. Узнав, что с минуты на минуту прибудет профессиональный отряд, мужчина оставил бесплотные попытки. Силы его были на исходе, температура воды в реке сейчас ненамного выше нуля. Для неподготовленного человека длительное пребывание в такой воде само по себе смертельно опасно даже в том случае, если нет риска утонуть.

Официально территория парка закрытаФото: Михаил СЕРГЕЕВ

НЕ ВЫДЕРЖАЛ

Сотрудники городского спасательного отряда доставили пострадавшего на берег спустя час после того, как тот провалился под лед. По словам очевидцев, первый спасательный отряд прибыл довольно быстро, однако своими силами справиться не смог. Вызвали спецмашину, на которой доставили резиновую лодку. С ее помощью пострадавшего и вытащили из полыньи. Средство спасения веревкой подтянули к берегу, она скользила по поверхности непрочного льда, как сани.

Пострадавший скончался по дороге в больницуФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Мужчина был уже без сознания, врач скорой помощи принял его на борт неотложки в состоянии клинической смерти. Предположительно, нагрузки от общего переохлаждения не выдержало сердце. Некоторое время реанимационные мероприятия медики предпринимали на месте. Когда машина скорой помощи отъезжала от набережной, у собравшихся на ней людей еще была надежда, что пострадавший останется жив. Медики транспортировали мужчину в реанимационное отделение второй краевой больницы, однако не успели. Он умер еще до того, как реанимобиль подъехал к лечебнице.

Личность дачника еще не установлена. Со слов очевидцев, безуспешно пытавшихся прийти на помощь тонущему, тот сказал, что его зовут Андреем. На погибшем были надеты туфли черного цвета, штаны армейского образца камуфляжной расцветки и темная демисезонная куртка.