Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекции

Привокзальная площадь Хабаровска несмотря на объявленную самоизоляцию и всеобщий карантин как обычно многолюдна. Что поделаешь, людям надо ехать, вот и сидят бедолаги с чемоданами на скамейках возле неработающих фонтанов. Кто в масках, кто, надеясь, что пронесет без. Снуют носильщики с тележками, деловито машут метлами дворники.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

- Добрый день, покиньте пожалуйста площадь, - подходит к пассажирам полицейский.

- Чего это вдруг? – в штыки встречают его предложение четные граждане.

- Будет проводиться обработка, специальным составом сейчас поливать все будут, - терпеливо объясняет сотрудник.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

Спецсостав - сильный аргумент, кто его знает, что он помимо коронавируса искореняет? Так что недовольные люди подхватывают чемоданы и отходят подальше, а полиция переходит к следующей группе. В это же время на брусчатку въезжает большая оранжевая цистерна. В кабине водитель и человек похожий одновременно на космонавта и врача-инфекциониста. Вид серьезный, сквозь специальную маску видны только глаза – взгляд строгий, сразу понятно власти города решили всерьез взяться за коронавирус, не оставить инфекции ни единого шанса.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

- У нас уже шесть таких машин заряженных стоит, а только одна цистерна может пять таких площадей обработать – деловито прикручивая шланг с распылителем к автомобилю сообщает «главный по машине». – Только команды ждем.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

Сразу после приведения форсунок в боевую готовность машина дает напор, и обработка площади начинается, вот только немного мешает сильный ветер, относящий жидкость на невольных свидетелей таинства. Не избежал обработки даже памятник Ерофею Хабарову.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

Начать решили с вокзала, на очереди остальные объекты с массовым пребыванием людей. Ночью на улицы города выйдут поливальные машины тоже заправленные спецсоставом. Дезинфекторы надеются, что трафика в темное время суток будет меньше и никто не помешает обработке. В идеале чтобы вообще никого на улице не было, но такое в Хабаровске уже из области фантастики.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

- Мэром города Хабаровска дано поручение провести дезинфекцию городских улиц и мест массового пребывания людей, чем, собственно говоря, мы сейчас и занимаемся, - рассказывает Александр Шарабарин, начальник Управления дорог и внешнего благоустройства города Хабаровска. – Точную химическую формулу я вам не скажу, но специальная жидкость содержит в своем составе хлор, который убивает всю инфекцию, однако для людей и растений это безопасно, мы на себе испробовали. Пока принято решение проводить обработку в течение двух дней – сегодня и завтра, ну а как будет дальше решит штаб, который сейчас заседает ежедневно.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

В обработке будут задействован три муниципальных предприятия Хабаровска: МУП «Южное», МУП «Восток» и МУП «Зеленстрой», мощностей для того, чтобы обезопасить город уверяют специалисты хватит.

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН

Хлоркой по коронавирусу: Привокзальную площадь в Хабаровске обработали от опасной инфекцииФото: Борис КОКУРИН