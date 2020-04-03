2020-04-03T04:45:58+03:00
Досуг

Мероприятия онлайн в Хабаровске: афиша на выходные

Чем развлечь себя 3, 4, и 5 апреля, сидя дома - читайте в материале «КП»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Чем развлечь себя 3, 4, и 5 апреля, сидя дома - читайте в материале «КП»Чем развлечь себя 3, 4, и 5 апреля, сидя дома - читайте в материале «КП»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специально для вас мы собрали небольшую подборку городских мероприятий, которые можно увидеть, не покидая квартиры, ведь наиболее важно сейчас - не посещать общественные места, да и вообще, стараться как можно реже появляться на улице.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Хабаровский краевой музыкальный театр 3 апреля в 17:00 покажет полную версию музыкальной истории «Два бойца» (12+). А 4 апреля в 19:00 в прямом эфире телеканала 6ТВ состоится премьера спектакля «Небесный тихоход» (12+), поставленного по пьесе знаменитого драматурга Алексея Яковлева. Над спектаклем долго работали, чтобы приурочить его показ к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Специально для постановки в мастерских театра был изготовлен макет военного самолета весом более тонны и с размахом крыльев более девяти метров. В спектакле прозвучат песни из всеми любимого советского фильма «Небесный тихоход» - «Первым делом - самолеты», «Пора в путь-дорогу».

Также театралов-любителей приглашают к мониторам, чтобы посмотреть полную версию шпионской мелодрамы «Мата Хари // Глаза дня» (18+), которую покажут 5 апреля в 17:00.

You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCO_IU1Wb5VE6lnczvHyJnaw/videos

Как сказала когда-то героиня мультика имени себя Масяня: «Никаких больше дискотек! Только балет и керамика!» Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Как сказала когда-то героиня мультика имени себя Масяня: «Никаких больше дискотек! Только балет и керамика!»Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Дальневосточная государственная научная библиотека 3 апреля ведет свой библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!» и приглашает ребят на художественное чтение произведений известных хабаровских детских писателей, русских народных сказок и сказок народов мира.

Также 3 апреля на базе ДВГНБ пройдет открытый онлайн-лекторий «Золотой фонд русской литературы». Тема лектория: «Великие русские писатели - юбиляры 2020 года».

Сайт: https://fessl.ru/

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 4 апреля устраивает «Прогулки с котом Архипом», показывает театрализованные видеоролики из «Лабиринтов Подземья» и Детского музея - это контент для детей. А взрослые 5 апреля могут «пройтись» с видеоэкскурсией по выставке «Резное и расписное».

Сайт: www.hkm.ru

Дальневосточный художественный музей 4 и 5 апреля показывает повтор записи телесюжетов «Собрание Дальневосточного художественного музея», 3 апреля в 13:00 проводит виртуальную экскурсию по временной выставке, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Война и мир» (живопись, графика из фондов ДВХМ). А 5 апреля в 13:00 показывает мастер-класс специалистов музея в формате видео «Венецианская карнавальная маска» и «Рисунок акварелью».

Сайт: http://xn--b1adz9a.xn--p1ai/

ЗВЕРИ ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ

Зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева отпразднует вместе с вами Международный день птиц 4 апреля с помощью видеоэкскурсии по территории зоосада «Будни пернатых». Экскурсию в этот день проведут дважды - с 12:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:00.

А уже на следующий день, 5 апреля состоится Всемирный день здоровья, в который сотрудники зоосада подготовят видеолекции по темам «Живая природа - залог здоровья!» и «Меня зовут - бурундук Тема». Лекции можно увидеть с 12:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Сайт: https://zoosad27.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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