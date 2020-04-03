По мнению специалистов краевого минздрава Хабаровский край полностью готов к обострению ситуации с коронавирусом

Ситуация в мире стране и Хабаровском крае обостряется. По состоянию на 3 апреля в регионе уже у 9 человек подтвержден диагноз COVID-19. К счастью, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, у всех заметны улучшения состояния. С подозрением на заражение коронавирусом - 8 человек.

По данным регионального минздрава в изоляторе города. Хабаровска контактных нет. Все выписаны в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19. Тем не менее, по мнению вирусологов, расслабляться рано пик распространения коронавирусной инфекции в стране еще не пройден, так что в правительстве края готовятся встретить возможную вспышку заболеваемости во всеоружии.

- В случае необходимости в регионе развернут 658 профильных коек для лечения пациентов, - подчеркнул Александр Витько, глава министерства здравоохранения Хабаровского края. – В районах края будет подготовлено шесть больниц, где будут наблюдаться инфицированные. Две больницы в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, районе имени Лазо и Солнечном районе – по одной. Сейчас мы полностью укладываемся в федеральный норматив по развёртыванию коек в подобных ситуациях.

По словам министра сейчас в больницах региона есть 110 аппаратов искусственной вентиляции легких, 26 в резерве, еще 26 должны поступить в ближайшее время, если не хватит – федеральный центр готов передать еще несколько десятков подобных аппаратов.

Так же в крае решается вопрос по открытию как можно большего числа дополнительных лабораторий для проведения тестов на коронавирус.

- В крае работает 2 лаборатории Роспотребнадзора, где ежесуточно выполняют по 500-600 анализов на коронавирус. Но пока идет тестирование только пациентов с явными симптомами. Всего с января уже проведено свыше 9 тысяч анализов. При этом нужно, чтобы любой желающий мог сдать подобный тест, - отметили в правительстве.

По словам министра здравоохранения в регионе идет работа по открытию лабораторий на базе противотуберкулёзного диспансера, в центре профилактики СПИДа и, возможно в лаборатории инспекционной больницы. Обученные сотрудники есть – 9 человек. Будет рассмотрен вопрос о привлечении к тестированию и коммерческих лабораторий.

Сейчас в регионе есть в наличие 4370 тест систем способных выявить коронавирус. Причем по мере использования запас их постоянно пополняется.