2020-04-03T12:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В детских садах Хабаровского края заработают дежурные группы

Такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба при правительстве региона
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Решение озвучила исполняющий обязанности министра образования и науки Хабаровского края Виктория ХлебниковаРешение озвучила исполняющий обязанности министра образования и науки Хабаровского края Виктория ХлебниковаФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

Детские сады в Хабаровском крае останутся на карантине до 30 апреля. Такое решение озвучила исполняющий обязанности министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

- Мы считаем целесообразным открыть, со следующей недели, дежурные группы в детских садах Хабаровска и края, - подчеркнула она. – Они будут сформированы с учетом численности детей, чьи родители продолжат работать до 30 апреля в организациях, которые перечислены в Указе Президента РФ. Разумеется, в дежурных группах должен быть введен повышенный уровень безопасности, своевременно проводится дезинфекция, температурный контроль.

Идея получила одобрение у главы региона Сергея Фургала.

Главам муниципальных образований рекомендовано организовать работу дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Группы будут сформированы с учетом численности детей, чьи родители продолжат работать. О начале работы дежурных групп в каждом муниципальном образовании родители будут проинформированы дополнительно.

Напомним, что в связи с введением режима изоляции для препятствия распространения коронавирусной инфекции, студенты и старшие школьники переведены на дистанционный режим обучения. Для учащихся 1 – 3 класса весенние каникулы решено продлить до 12 апреля. Также Со следующей недели на дистанционное обучение также переходят учащиеся средних профессиональных образованных учреждений и студенты вузов.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае
Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»
В ЕАО дезинфицируют территорию Октябрьского района
Десятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
Рейсы «Хабаровск-Москва-Хабаровск» отменил «Аэрофлот»
Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в Хабаровске
В Хабаровском крае ДГК приостанавливает начисление пени для населения
Около 13 тысяч индивидуальных масок сшили в ателье Хабаровского края
Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара
В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам
Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан
Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу
К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске
Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус
Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»