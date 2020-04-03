В детских садах Хабаровского края заработают дежурные группы

Детские сады в Хабаровском крае останутся на карантине до 30 апреля. Такое решение озвучила исполняющий обязанности министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

- Мы считаем целесообразным открыть, со следующей недели, дежурные группы в детских садах Хабаровска и края, - подчеркнула она. – Они будут сформированы с учетом численности детей, чьи родители продолжат работать до 30 апреля в организациях, которые перечислены в Указе Президента РФ. Разумеется, в дежурных группах должен быть введен повышенный уровень безопасности, своевременно проводится дезинфекция, температурный контроль.

Идея получила одобрение у главы региона Сергея Фургала.

Главам муниципальных образований рекомендовано организовать работу дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Группы будут сформированы с учетом численности детей, чьи родители продолжат работать. О начале работы дежурных групп в каждом муниципальном образовании родители будут проинформированы дополнительно.

Напомним, что в связи с введением режима изоляции для препятствия распространения коронавирусной инфекции, студенты и старшие школьники переведены на дистанционный режим обучения. Для учащихся 1 – 3 класса весенние каникулы решено продлить до 12 апреля. Также Со следующей недели на дистанционное обучение также переходят учащиеся средних профессиональных образованных учреждений и студенты вузов.