Мероприятия онлайн в Хабаровске: афиша на неделю

Что ж, карантин по коронавирусу продолжается, а значит все театры, музеи и библиотеки по-прежнему закрыты. Тем не менее многие учреждения продолжают общение с посетителями - и это похвально! - только перешли на режим онлайн-трансляций, обзор которых редакция «КП» рада вам предложить.

ДЕТЯМ И О ДЕТЯХ

Хабаровский краевой театр кукол 9 и 10 апреля представялет контент для взрослых (16+) под названием «Солнечная мама». Это серия интервью с матерями детей с синдромом Дауна о жизни с особенными детьми и способах помощи таким детям. Опубликованные материалы впоследствии станут частью инклюзивного спектакля «Солнечный дом».

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfyrMr7CRYI30Cnw7_ejNMA?view_as=subscriber

Также 9 и 10 апреля маленькие зрители смогут посмотреть «Сказки под одеялом» - актеры театра прочитают им вслух сказки. Место проекта - волшебный вигвам, построенный из одеял. Во время чтения сказок герои истории оживают на стенах вигвама благодаря театру теней.

Вконтакте: https://vk.com/kukla_xa

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Хабаровский краевой театр юного зрителя ежедневно в течение недели предлагает посмотреть цикл лекций руководителя литературно-драматической части Хабаровского краевого театра юного зрителя А.В. Шавгаровой об истории театральной культуры на Дальнем Востоке.

Лекции доступны по ссылкам:

https://www.facebook.com/tuz.xa/videos/544390776080023/

https://www.facebook.com/tuz.xa/videos/1423524001113499/

https://www.facebook.com/tuz.xa/videos/1977918305846673/

https://www.facebook.com/tuz.xa/videos/544390776080023/

https://www.facebook.com/tuz.xa/videos/2117782388273865/

https://www.facebook.com/tuz.xa/videos/345467319366247/

Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева 12 апреля с 12:00 до 16:00 проводит праздник «Пробуждение» - дистанционный конкурс рисунка по тематике праздника с видеоэкспозицией выставочных работ. Гостей мероприятия ждут специальный тематический квест-маршрут онлайн и розыгрыш призов.

Сайт: https://zoosad27.com/

МУЗЕЙНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 12 апреля представялет интереснейшую онлайн-экскурсию «Музейное закулисье», во время которой вас ждет показ работы музея, его сотрудников и всего того, что обычно сокрыто от глаз посетителя: как готовятся выставки, каталоги, ведется работа в фондах, в реставрационных мастерских и другое.

Также 11 апреля пройдет видеоэкскурсия по выставке «Ларисса Андерсен», а 8 и 13 апреля вы сможете увидеть интервью с сотрудником музея.

Сайт: www.hkm.ru

А 9 и 14 апреля онлайн-посетителей музея ждут видео или сториз в Instagram на тему «История одного предмета». Это будет видео о конкретном музейном предмете, его легенде, его уникальности.

Инстаграм: https://www.instagram.com/grodekov_museum/?hl=ru

Дальневосточная государственная научная библиотека 8, 10, 11, 13 и 15 апреля ведет свой библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!» и приглашает ребят на художественное чтение произведений известных хабаровских детских писателей, русских народных сказок и сказок народов мира.

Также 10 и 14 апреля на базе ДВГНБ пройдет открытый онлайн-лекторий «Золотой фонд русской литературы». Тема лектория: «Великие русские писатели - юбиляры 2020 года».

И, наконец, 8, 10, 13 и 15 апреля научная библиотека представит онлайн-посетителям виртуальные экскурсии «Книжные жемчужины Хабаровского края» (обзор книжных памятников Центра консервации документов и изучения книжных памятников).

Сайт:https://fessl.ru/

Провести время культурно и с пользой можно и перед старым добрым телевизоромФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ ОНЛАЙН

Краевой Дворец Дружбы «Русь» на ежедневной основе предлагает посмотреть записи крупномасштабных и зрелищных культурно-массовых мероприятий:

- юбилейного концерта, посвященного 25-летию со дня образования

Образцового ансамбля клуба спортивно-бального танца «Сиара»;

- отчетного концерта Образцового балета «Грация» и студии современной хореографии «Фьюжн»;

- краевого фестиваля музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском крае, посвященного Дню России «КАРАГОД»;

- торжественного мероприятия, посвященного награждению победителей фотоконкурса «Хабаровск - многонациональный край»;

- торжественного мероприятия, посвященного награждению победителей окружного этапа XI Всероссийского конкурса «СМИротворец»;

- III краевого национального конкурса «Мисс достояние нации»;

- I, II полуфинала регионального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Тайна. Талант. Виктория»;

- новогоднего спектакля «В некотором царстве…».

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCwrTYRRmqNlQ_WIxsadZQZA?view_as=subscriber

Как мы с вами можем убедиться, коллективы культурных заведений Хабаровска очень постарались, чтобы развлечений на эту неделю хватило и для взрослых, и для детей. Ну, а от нас с вами требуется не так уж много - как можно реже выходить из дома, соблюдать все предписанные меры и стараться отвлечь себя от грустных мыслей. Искренне надеемся, что наша подборка вам в этом поможет!