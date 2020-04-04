2020-04-04T09:45:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые меры по борьбе с коронавирусом введены в Хабаровском крае с 4 апреля

Теперь гражданам официально запрещено появляться в рекреационных зонах и передвигаться по городу без крайней необходимости
Евгения МОЛОТОВА
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Теперь гражданам официально запрещено появляться в рекреационных зонах и передвигаться по городу без крайней необходимостиТеперь гражданам официально запрещено появляться в рекреационных зонах и передвигаться по городу без крайней необходимостиФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня днем состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросу дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса на территории края. В ходе заседания собравшиеся приняли ряд мер, способствующих реализации указа президента «О мерах по обеспечению социально-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Итак, что же нового в очередном распоряжении. Во-первых, ограничения, закрепленные ранее до 14 апреля, теперь продлены до тридцатого. Во-вторых, начиная с сегодняшнего дня жителям запрещено находиться в рекреационных зонах, к которым относятся окрестные леса, парки, скверы, водоемы и иные территории «предназначенные для туризма, отдыха и занятий физкультурой и спортом».

В-третьих, запрещено передвижение граждан и транспортных средств, за исключением междугороднего транспорта. Правда предусмотрен целый ряд исключений: следование к садовым и огородным участкам, доставка лекарств и продуктов близким родственникам, уход на дому за тяжелобольными, и «иные случаи крайней необходимости» - как гласит документ.

Также был дополнен и расширен список организаций, на которые действие противокоронавирусных мер не распространяется.

- Кроме того, губернатор дал целый ряд поручений, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Министерству социальной защиты населения края совместно с Минфином обеспечить меры поддержки граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы или дохода вследствие ограничительных мер. Сейчас прорабатываются формы мер поддержки, а также объём необходимого финансирования. Для консультации таких граждан будет отдельная горячая линия. Министерство инвестиционного развития - проработать с кредитными организациями механизмы социальных кредитных программ (отсрочка по кредитным платежам, беспроцентные кредиты для выплат зарплат сотрудникам). Руководители органов власти, главы городов и районов должны уведомить работодателей о необходимости выплат зарплат.

Как отмечают в краевом правительстве, задания получили также в краевом минтрансе и минздраве. Первые прорабатывают вопросы о временном закрытии межрегиональных пассажирских перевозок. Вторые, должны обеспечить лабораторное обследование медицинских работников, имеющих риск инфицирования коронавирусом, на рабочих местах не реже одного раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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