2020-04-05T05:24:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Железнодорожный вокзал продезинфицировали в Хабаровске

Спасатели обработали помещения, лестницы и переходы хлорсодержащими препаратами [фото, видео]
Александр ШТААЛЬ
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Железнодорожный вокзал продезинфицировали в ХабаровскеЖелезнодорожный вокзал продезинфицировали в ХабаровскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Железнодорожный вокзал продезинфицировали в Хабаровске. Напомним, ранее сообщалось об обработке привокзальной площади, позже специалисты работали на территориях радом с автовокзалом и аэропортом. Также обеззараживали пешеходные зоны на Уссурийском и Амурском бульварах, на улице Муравьева-Амурского и на площадях Комсомольской и Славы.

Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России провели санитарную обработку здания железнодорожного вокзала Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России провели санитарную обработку здания железнодорожного вокзалаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции провели санитарную обработку здания железнодорожного вокзала города Хабаровска и его административных помещений, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Также обработали хлорсодержащими препаратами лестницы, переходы, помещения и кабинеты.

Дезинфицирующее средство распыляли с помощью специального оборудования: Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дезинфицирующее средство распыляли с помощью специального оборудования:Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дезинфицирующее средство распыляли с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов, автономных бортовых комплектов специальной обработки, пеногенераторов. Его наносили на полы, стены, мебель и рабочие места специалистов.

Спасатели помогают органам местного самоуправления с дезинфекцией с массовым пребыванием людей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели помогают органам местного самоуправления с дезинфекцией с массовым пребыванием людейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, спасатели помогают органам местного самоуправления с дезинфекцией с массовым пребыванием людей. На Железнодорожном вокзале обработали 4 апреля 2020 года в общей сложности площадь около пяти тысяч квадратных метров.

На железнодорожном вокзале обработали в общей сложности площадь около пяти тысяч квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На железнодорожном вокзале обработали в общей сложности площадь около пяти тысяч квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Обеззараживать территории также будут на других транспортных узлах, в организациях и на объектах, станциях скорой помощи.

Железнодорожный вокзал продезинфицировали в Хабаровске.Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции провели санитарную обработку здания железнодорожного вокзала города Хабаровска и его административных помещений. Все лестницы, переходы, помещения и кабинеты были обработаны хлорсодержащими препаратами. Спасатели распыляли их с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов, автономных бортовых комплектов специальной обработки, пеногенераторов. Обрабатывались как полы помещений, так и стены, мебель, рабочие места специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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