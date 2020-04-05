2020-04-05T07:28:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Хабаровского края обратился к Сергею Собянину с просьбой открыть небо

Власти региона надеются вернуть соотечественников, застрявших в транзитной зоне в Южной Корее
Александр ШТААЛЬ
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Губернатор Хабаровского края обратился к Сергею Собянину с просьбой открыть небоГубернатор Хабаровского края обратился к Сергею Собянину с просьбой открыть небоФото: Правительство Хабаровского края
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В правительстве Хабаровского края направили от имени Сергея Фурагала письмо Сергею Собянину, как руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете. Суть обращения сводится к тому, чтобы добиться вывоза соотечественников, застрявших в транзитной зоне в Южной Корее.

Открыть небо просят для транспортировки 128 человек. Это жители Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. За рубежом некоторые оказались вместе с детьми, а теперь из-за закрытия границ не могут вернуться в регионы.

- Глава Хабаровского края заявил, что приложит все усилия для решения этой проблемы. В авиакомпании «Аврора» уже готовят три борта для вывоза туристов. В планах сделать по одному рейсу из Южной Корее на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. Другие губернаторы, по всей видимости, тоже должны были направить такие же письма на имя Сергея Собянина, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Тем, кто вернется в регион, напомнят о том, что нужно будет 14 дней находиться на карантине в обсерваторах. К слову, в Хабаровск прилетят не только хабаровчане, но и жители других регионов Дальнего Востока. Они также будут находиться на карантине в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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