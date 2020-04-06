2020-04-06T01:51:45+03:00
75 лет Великой Победы

Спасатели развернули флаг на вершине самой загадочной горы в Хабаровском крае

Также участники экспедиции прошли 80 километрах на лыжах и спасли условно потерявшегося в лесу охотника [фото]
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели развернули флаг на вершине самой загадочной горы в Хабаровском краеСпасатели развернули флаг на вершине самой загадочной горы в Хабаровском краеФото: ДВРПСО МЧС России
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Спасатели за время семидневной экспедиции смогли добраться до вершины и поучаствовать в тренировке. Первая часть плана заключалась в том, чтобы покорить самую загадочную и малоизученную гору Элеор. Для этого девять спасателей Дальневосточного регионального отряда десантировалась из вертолета Ми-8 в районе хребта Джаки-Унахта-Якбыяна.

спасателей Дальневосточного регионального отряда десантировалась из вертолета Ми-8 в районе хребта Джаки-Унахта-Якбыяна Фото: ДВРПСО МЧС России

спасателей Дальневосточного регионального отряда десантировалась из вертолета Ми-8 в районе хребта Джаки-Унахта-ЯкбыянаФото: ДВРПСО МЧС России

ВОСХОЖДЕНИЕ

Цель участников восхождения была вполне благородной. Свой подвиг спасатели посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также так своеобразно отметили 30-летие ведомства, в котором работают.

- На высоте почти две тысячи метров спасатели развернули флаг МЧС России и зажгли символический триумфальный огонь. Элеор – это высшая точка хребта Джаки-Унахта-Якбыяна, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

Гора Элеор – это высшая точка хребта Джаки-Унахта-Якбыяна Фото: ДВРПСО МЧС России

Гора Элеор – это высшая точка хребта Джаки-Унахта-ЯкбыянаФото: ДВРПСО МЧС России

Добавим, что ради Победы, которой советский народ добился 75 лет назад, восемь гвардейцев-спецназовцев отправились из Хабаровска в Москву на лыжах. Выполнить свой маневр они планируют за 100 дней. Одни энтузиасты отправились по заповедным землям и поставили себе целью пройти 75 километров на лыжах, другие установили памятную табличку в честь 75-летия Победы на высочайшей точке Солнечного района.

Маршрут пролегал от горы Элеор до станции «Сельгон» Фото: ДВРПСО МЧС России

Маршрут пролегал от горы Элеор до станции «Сельгон»Фото: ДВРПСО МЧС России

НА ЛЫЖАХ 80 КИЛОМЕТРОВ

После восхождения спасатели приступили ко второй части плана. Им предстояло пройти на лыжах 80-километров. Маршрут пролегал от горы Элеор до станции «Сельгон». Это была часть учебно-тренировочных занятий по горно-лыжной подготовке, во время которых нужно было отыскать условно пострадавшего в лесу охотника. По легенде мужчине нужно было также оказать первую помощь, эвакуировать его с горы и доставить травмированного в суровых таежных условиях на полозьях. К слову, «средство для передвижения» они должны были смастерить из подручных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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