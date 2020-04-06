Хабаровский край присоединился к акции «Тренируйся дома. Спорт - норма жизни»

Неделя самоизоляции в квартире - это сложно, но еще терпимо, а вот целый месяц в четырех стенах - уже серьезное испытание для нервов и организма. Для того чтобы избежать распространения инфекции, нам рекомендуют как можно меньше, а лучше вообще не выходить из дома, там же работать, а гулять на балконах и у форточки.

Безусловно, врачи правы. Чем меньше в регионе заболевших, тем качественнее и быстрее им помогут. Но дом - это то место, где есть диван и холодильник, который некоторые заполнили под завязку, а значит к концу периода самоизоляции есть очень высокая вероятность почувствовать себя Винни Пухом в гостях у Кролика.

Захочешь выйти на улицу и не сможешь (например, любимые джинсы вдруг стали малы) «Потому что кто-то очень много ест», - как отметил прозорливый кролик, и очень мало двигается - добавляют эксперты в области физической культуры. Они же совместно с Минспорта России и Всероссийским спортивным обществом «Трудовые резервы» (да, оно до сих пор существует) разработали марафон бесплатных тренировок. Принять участие в нем может каждый желающий, любого возраста и из любого места, главное, чтобы был интернет.

- Проект рассчитан на несколько потоков тренировок, которые на платформе социальной сети ВКонтакте http://vk.com/vfso_trurez будут проходить каждый понедельник. Занятия в каждом потоке рассчитаны на 21 день, - рассказали в правительстве Хабаровского края. - Ежедневно всем, кто подписался на марафон, в личные сообщения поступает ссылка на новую тренировку продолжительностью 20-30 минут. Все тренировки составлены с учетом рекомендаций профессиональных тренеров. В комплекс входят базовые упражнения на все группы мышц.

Специалисты не только займутся вашей физической активностью, но и расскажут: сколько нужно пить воды, как правильно питаться и тренироваться, почему появляется дискомфорт после тренировок.

Как отмечают в региональном минспорта, в Хабаровском крае все больше фитнес-клубов организуют занятия по интернету - например, предлагая персональные тренировки по видеосвязи, ну, а для тех, кто не слишком горит желанием заниматься в одиночку, в официальных аккаунтах в социальных сетях проводятся групповые тренировки, принять участие в которых сможет каждый желающий.

Жаль, что в отличие от их коллег из других регионов, к этим акциям пока не подключились спортсмены ведущих хабаровских клубов, которые все равно вынуждены коротать дни дома, но, видимо, просто еще не успели.