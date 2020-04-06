Хабаровский полицейский уволен за нападение на журналиста: эксклюзив «КП» - Хабаровск»

Лишившийся должности после событий 28 марта, экс-полицейский попал в следственный изолятор с редким в нашем крае «диагнозом». Содержащихся с обвинением по статье 144 УК РФ арестантов в других камерах краевого СИЗО не сыскать.

КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

- Бывший заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП №5 УМВД России по городу Хабаровску обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». По ходатайству следственных органов в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Активное участие в расследовании принимают сотрудники управления собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю, - особо отметил Илья Гудков, помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю.

Предпосылкой к развитию событий стала автоавария, в которой травмы получили два человека. Один из них - хороший знакомый ныне уволенного полицейского. ДТП случилось в субботу после полудня, в Железнодорожном районе Хабаровска, в небольшом проулке вблизи от автобусной остановки «Выборгская». Не заслуживший персонального названия короткий отрезок дороги в частном секторе соединяет улицы Санитарную и Антенную. На этой плохо асфальтированной, не имеющей по всей протяженности поворотов и развилок проезжей части Toyota Ist под управлением 32-летней хозяйки съехала с единственно приемлемого курса и, описав короткую дугу, направилась к забору.

Автомобиль получил поврежденияФото: Михаил СЕРГЕЕВ

- В районе дома №4 по улице Антенной водитель не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и допустил выезд за пределы проезжей части слева по ходу движения транспортного средства, где допустил наезд на препятствие, а именно на дерево, - так в полицейском протоколе был описан необъяснимый маневр автолюбительницы, который привел к ДТП.

Врезавшись в ствол, малолитражка слегка коснулась и забора, но поскольку основную силу удара погасило дерево, ограда устояла. Кто-то из прохожих сообщил о происшествии в экстренные службы. С учетом нелепых обстоятельств, при которых случилась авария, возникло предположение, что с водителем что-то было неладно еще до того, как машина свернула к забору. Выбравшийся из машины 37-летний пассажир набрал телефонный номер главного героя этой истории, знакомого подполковника полиции, чтобы тот помог в сложившейся ситуации. На голове пострадавшего была заметна кровь. Автовладелица, сидевшая за рулем, жаловалась на боль в ноге. Прибыли и полицейские, и неотложка. Только вот патрулю ДПС потерпевшие автокрушение были совсем не рады.

НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ, БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Автолюбительницу, жительницу Индустриального района Хабаровска, врачи скорой помощи собрались доставить во вторую краевую больницу с подозрением на перелом. Позже в стационаре выяснилось, что дама отделалась незначительной травмой - ушибленной раной колена. Пассажир Тойоты, житель Центрального района, ударился головой, предполагалось сотрясение мозга. На лбу появились ссадины. Медики предложили и ему отправиться в тот же стационар на неотложке. До отъезда молодой человек успел предпринять отчаянные попытки «все уладить» с хозяйкой забора без привлечения автоинспекции. Калитка, перекрытая бампером иномарки, уцелела. Хозяйка дома Галина больше переживала за свою дворовую собаку, которую шум автоаварии напугал так, что животное тряслось, как в ознобе.

С точки зрения патрульного экипажа, отсутствие претензий со стороны хозяйки дома не являлось определяющим обстоятельством для того, чтобы не проверить на трезвость женщину, управлявшую автомобилем. Для нее в случае выявления алкоголя в крови это грозило лишением водительских прав, а заветное удостоверение дама получила только в прошлом году. Виновнице аварии пришлось общаться с полицейскими и на месте события, и позже в стационаре. От предложенного теста на трезвость она категорически отказалась. Отметим, что шансов на сохранение водительских прав в кармане отказчицы такой поступок не прибавил. Ее автомобиль ближе к вечеру был отправлен с места ДТП на арестплощадку.

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Судя по тому, что подполковник появился на улице Антенной до того момента, как машина скорой помощи эвакуировала в больницу его знакомых, полицейский сам находился неподалеку от места крушения Toyota Ist. Одет он был по-гражданке. Поинтересовался здоровьем пострадавших, подошел к патрульной машине, в которой сидели инспекторы. Переговоры между тогда еще полноправным сотрудником отдела полиции и экипажем ДПС были непродолжительными. Их содержание корреспонденту «КП» выяснить не удалось. От сидевших в служебном автомобиле инспекторов мужчина двинулся в сторону съемочной группы информационной программы «Место происшествия», как только телевизионщики оказались в переулке и приступили к видеосъемке. Репортер, 27-летняя девушка, попыталась встать между приближавшимся нетвердой походкой мужчиной и своим коллегой. Оператор держал в руках дорогостоящую видеоаппаратуру, за сохранность которой группа несет ответственность перед работодателем. Словесной перепалкой противостояние девушки и офицера не ограничилось, в ход пошло физическое воздействие. Экс-полицейского пришлось унимать подбежавшим автоинспекторам.

Офицер был в штатскомФото: Михаил СЕРГЕЕВ

КТО ЕСТЬ КТО

Очевидно, что в создавшейся экстренной ситуации патрульные руководствовались не категориями «свой-чужой», а попросту скрутили того, кто проявил агрессию. На нападавшего надели наручники и усадили в машину ДПС. При этом он не оказывал сопротивления. Пострадавшая, корреспондент телеканала «Губерния», связалась по мобильнику с диспетчером экстренной службы и сообщила о нападении прохожего на съемочную группу. О том, что их обидчик - офицер одного из городских отделов полиции, телевизионщики узнали не сразу, им он место работы не сообщал. Показания потерпевшие давали не полицейским дознавателям, а сотрудникам смежной силовой структуры, Следственного комитета. Заключение о тяжести полученных девушкой побоев дал специалист краевой судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники отдела полиции №6 сообщили о происшедшем руководству, к работе подключилось управление собственной безопасности УМВД.

От подозреваемого сотрудника силового ведомства начальство в подобных обстоятельствах всегда требует пройти медицинское освидетельствование на опьянение. Фигурант воспользовался законным правом отказаться от врачебных тестов. Но развязная манера, в которой он общался со старшими по званию, и характерный запах при выдохе позволили собеседникам составить нелестное субъективное мнение. В причинах ЧП «по горячим следам» разбирался начальник городского УМВД Александр Прохорец. Сначала задержанный заявлял коллегам, что дорогая видеокамера была повреждена по неосторожности, и он случайно запнулся о штатив, на котором была установлена аппаратура. Позже вообще отказался давать показания, которые могут быть использованы против него в суде, сославшись на свое конституционное право.

- Сотрудник полиции находился на месте дорожно-транспортного происшествия во внеслужебное время. Между мужчиной и представителем СМИ возник конфликт, в результате которого сотрудник полиции применил физическую силу в отношении корреспондента и повредил видеокамеру. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей, - так 3 апреля обозначила официальную позицию ведомства пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, опубликовав релиз на сайте управления.

За короткое время это ЧП стало вторым по счету с участием сотрудников небольшого полицейского отделения, расположенного на улице Ломоносова, в поселке имени Горького. В начале марта там, в служебном кабинете, из табельного пистолета системы Макарова застрелился временно исполнявший обязанности начальника отдела уголовного розыска ОП №5 А. Щелкунов.

Уволенный за насилие в отношении журналистов тоже был назначен на короткий срок поруководить отделом, на время отсутствия штатного начальника. На момент конфликта с репортерами он командовал участковыми и сотрудницами структуры, занятыми делами несовершеннолетних в ОП №5. Нельзя сказать, что это была непосильно высокая ответственность для 39-летнего подполковника. Совсем недавно он перевелся на службу в Хабаровск из соседней ЕАО, где сопоставимые должности занимал на постоянной основе. Общий стаж работы в МВД нынешнего фигуранта уголовного дела составляет 22 года. В ОП №5 экс-полицейский проработал три месяца. Сослуживцам жаловался на то, что нехватка кадров на местах его службы за все последние годы не позволяла ему сходить в полноценный длительный отпуск.

ГРУППА РИСКА

При схожих обстоятельствах съемочная группа программы «Место происшествия» телеканала «Губерния» пострадала в 2006 году. Тогда под горячую мужскую руку тоже попала хрупкая девушка-репортер и ее коллега, оператор, а оборудование было испорчено. Только в роли нападавшего выступал не представитель силового ведомства, а член спортивного сообщества, боксер-тяжеловес Павел Демчишин. Четырнадцатого августа, около трех часов пополуночи, съемочная группа находилась на транспортной развязке улиц Карла Маркса и Большой в Хабаровске. Там был насмерть сбит пешеход. Нетрезвый автолюбитель не смог избежать наезда по нетривиальной причине: он мчал, пытаясь уйти от полицейского преследования. Во время съемки видеосюжета на транспортной развязке остановился микроавтобус, из которого вышла группа приятелей виновника ДТП. Компания пьяных мужчин возвращалась из ночного клуба «Великано», где они отмечали 23-й день рождения бывшего оперуполномоченного Александра Малюгина. Выйдя из машины, именинник объявил, что задавивший пешехода водитель его знакомый. От журналистов мужчины требовали прекратить съемку. После отказа началось избиение съемочной группы, видеокамера была разбита и сброшена с моста на железнодорожные рельсы. Всю вину за последствия инцидента взял на себя Демчишин. Его родственники возместили собственнику стоимость испорченной техники.

14 лет назад прокуратура Центрального района Хабаровска отказывалась возбуждать уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», не усматривая состава преступления. По имущественной статье подсудимый получил лишь условный срок. Центральным районным судом Хабаровска за умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, из хулиганских побуждений Демчишин Павел был осужден на два года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.