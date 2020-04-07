2020-04-07T10:32:21+03:00
Это - Хабаровск!

На улице был вторник...

Прямой эфир 07 апреля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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На улице был вторник...На улице был вторник...Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Встречать утро в приятной компании куда веселей, а слушать радио «Комсомольская правда – Хабаровск» не только приятно, но и полезно.

Все работающие пенсионеры старше 65 лет на время карантина могут получить электронный больничный лист. Как это можно сделать? Каким образом оплачивается больничный в таком случае? И куда необходимо обратиться работодателю? На эти вопросы в утреннем эфире ответил управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Деркач.

Андрей Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхованияФото: Сергей ПЯТКОВ

День голосования, касающегося поправок в Конституции, пененсли на неопределеный срок, но волнение не перестает нарастать. И все чаще интернет пестрит заголовками «Коммунисты вышли из строя». Какие поправки члены партии КПРФ считают значимыми и почему их предложения по изменению Конституции отклонили,рассказал первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев.

Петр Перезвенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перезвенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Сейчас, когда многим не хватает свежего воздуха в самоизоляции, больше всех радуются гектарщики. Сильно ли повлиял карантин на владельцев гектара, обсудили с фермером Михаилом Утробиным. Русский самовар, чай собственного приготовления и домашний хлеб – при этих словах представляются картины из учебника истории. Но благодаря программе «Дальневосточный гектар» это становится реальностью. Крестьянствующий гектарщик Андрей Шувалов стремится «возвести свою маленькую Русь». Откуда взялась такая идея и насколько тяжело реализовать задуманное, он рассказал в прямом эфире.

Это Хабаровск 07_04_2020.

Культура на дом от 07_04_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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