Как сшить маску своими руками: пошаговая инструкция от «КП»-Хабаровск»

Наверное, все согласятся с тем, что время сейчас не очень благополучное - и не только в части коронавируса, но и банальных ОРВИ, накрывших регион. Медицинских масок в аптеках днем с огнем не сыщешь, поэтому редакция «КП» решила помочь вам сшить этот незаменимый сейчас предмет личной гигиены и обратилась за помощью к Оксане Быковой, педагогу дополнительного образования школы №46.

Для маски подойдет любой «дышащий материал»Фото: Евгения МОЛОТОВА

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

1. Швейная машинка. Конечно, можно сшить маску и руками, но это займет куда больше времени. Если трудности вас все же не пугают - дерзайте вручную!

2. Иголки, нитки, ножницы, линейка.

3. Два куска любого «дышащего материала» размером 25 на 19 сантиметров.

4. Еще один кусочек ткани под «карманы» для резинок примерно 20 на 12 сантиметров.

4. Бельевая резинка любого цвета 30 сантиметров (с запасом).

ШЬЕМ И ГЛАДИМ

- Для начала мы берем приготовленные куски ткани нужной длины, - рассказывает Оксана Быкова. - Проглаживаем их утюгом и сшиваем по длинной стороне. - Затем выворачиваем получившееся изделие, аккуратно расправляем швы и отглаживаем их.

Сшиваем ткань по длинной сторонеФото: Евгения МОЛОТОВА

Затем выворачиваем и проглаживаем швыФото: Евгения МОЛОТОВА

Затем масочную заготовку нужно сложить особым образом (смотрите фото), должна получиться своеобразная «канавка» посередине с бортиками по ее краям.

Масочную заготовку нужно сложить таким образом, чтобы получилась своеобразная «канавка» посерединеФото: Евгения МОЛОТОВА

Далее прошиваем край с небольшим отступом, а лучше примерить и отметить длину нужную именно вам, чтобы маска впоследствии идеально села на лицо.

Прошиваем край с небольшим отступом, а лучше примерить и отметить длину нужную именно вамФото: Евгения МОЛОТОВА

Затем отрезаем еще два небольших кусочка ткани на 2 сантиметра длиннее, чем край маски, и шириной 5-6 сантиметров.

Отрезаем еще два небольших кусочка ткани на 2 сантиметра длиннее, чем край маски, и шириной 5-6 сантиметровФото: Евгения МОЛОТОВА

Складываем их так, как показано на фото, отглаживаем и приметываем по краям маски.

Складываем их, отглаживаем и приметываем по краям маскиФото: Евгения МОЛОТОВА

Теперь можно вставлять резинку, которую вы должны отрезать и сшить так, чтобы маска комфортно сидела на вашем лице.

Время для вшивания резинкиФото: Евгения МОЛОТОВА

Резинку вы должны отрезать и сшить так, чтобы маска комфортно сидела на вашем лицеФото: Евгения МОЛОТОВА

И - вуаля! - средство индивидуальной защиты готово!

И - вуаля! - средство индивидуальной защиты готово!Фото: Евгения МОЛОТОВА

Не забудьте, что маску после каждого использования нужно дезинфицировать. Это можно делать в том числе утюгом на высокой степени прогрева и с максимальной пароотдачей. Носите и будьте здоровы!