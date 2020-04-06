2020-04-06T12:07:41+03:00
Досуг

Как сшить маску своими руками: пошаговая инструкция от «КП»-Хабаровск»

Наш мастер-класс в помощь тем, кто не успел запастись защитными средствами впрок [видео]
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Как сшить маску своими руками: пошаговая инструкция от «КП»-Хабаровск»Как сшить маску своими руками: пошаговая инструкция от «КП»-Хабаровск»Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
Изменить размер текста:

Наверное, все согласятся с тем, что время сейчас не очень благополучное - и не только в части коронавируса, но и банальных ОРВИ, накрывших регион. Медицинских масок в аптеках днем с огнем не сыщешь, поэтому редакция «КП» решила помочь вам сшить этот незаменимый сейчас предмет личной гигиены и обратилась за помощью к Оксане Быковой, педагогу дополнительного образования школы №46.

Для маски подойдет любой «дышащий материал» Фото: Евгения МОЛОТОВА

Для маски подойдет любой «дышащий материал»Фото: Евгения МОЛОТОВА

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

1. Швейная машинка. Конечно, можно сшить маску и руками, но это займет куда больше времени. Если трудности вас все же не пугают - дерзайте вручную!

2. Иголки, нитки, ножницы, линейка.

3. Два куска любого «дышащего материала» размером 25 на 19 сантиметров.

4. Еще один кусочек ткани под «карманы» для резинок примерно 20 на 12 сантиметров.

4. Бельевая резинка любого цвета 30 сантиметров (с запасом).

ШЬЕМ И ГЛАДИМ

- Для начала мы берем приготовленные куски ткани нужной длины, - рассказывает Оксана Быкова. - Проглаживаем их утюгом и сшиваем по длинной стороне. - Затем выворачиваем получившееся изделие, аккуратно расправляем швы и отглаживаем их.

Сшиваем ткань по длинной стороне Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сшиваем ткань по длинной сторонеФото: Евгения МОЛОТОВА

Затем выворачиваем и проглаживаем швы Фото: Евгения МОЛОТОВА

Затем выворачиваем и проглаживаем швыФото: Евгения МОЛОТОВА

Затем масочную заготовку нужно сложить особым образом (смотрите фото), должна получиться своеобразная «канавка» посередине с бортиками по ее краям.

Масочную заготовку нужно сложить таким образом, чтобы получилась своеобразная «канавка» посередине Фото: Евгения МОЛОТОВА

Масочную заготовку нужно сложить таким образом, чтобы получилась своеобразная «канавка» посерединеФото: Евгения МОЛОТОВА

Далее прошиваем край с небольшим отступом, а лучше примерить и отметить длину нужную именно вам, чтобы маска впоследствии идеально села на лицо.

Прошиваем край с небольшим отступом, а лучше примерить и отметить длину нужную именно вам Фото: Евгения МОЛОТОВА

Прошиваем край с небольшим отступом, а лучше примерить и отметить длину нужную именно вамФото: Евгения МОЛОТОВА

Затем отрезаем еще два небольших кусочка ткани на 2 сантиметра длиннее, чем край маски, и шириной 5-6 сантиметров.

Отрезаем еще два небольших кусочка ткани на 2 сантиметра длиннее, чем край маски, и шириной 5-6 сантиметров Фото: Евгения МОЛОТОВА

Отрезаем еще два небольших кусочка ткани на 2 сантиметра длиннее, чем край маски, и шириной 5-6 сантиметровФото: Евгения МОЛОТОВА

Складываем их так, как показано на фото, отглаживаем и приметываем по краям маски.

Складываем их, отглаживаем и приметываем по краям маски Фото: Евгения МОЛОТОВА

Складываем их, отглаживаем и приметываем по краям маскиФото: Евгения МОЛОТОВА

Теперь можно вставлять резинку, которую вы должны отрезать и сшить так, чтобы маска комфортно сидела на вашем лице.

Время для вшивания резинки Фото: Евгения МОЛОТОВА

Время для вшивания резинкиФото: Евгения МОЛОТОВА

Резинку вы должны отрезать и сшить так, чтобы маска комфортно сидела на вашем лице Фото: Евгения МОЛОТОВА

Резинку вы должны отрезать и сшить так, чтобы маска комфортно сидела на вашем лицеФото: Евгения МОЛОТОВА

И - вуаля! - средство индивидуальной защиты готово!

И - вуаля! - средство индивидуальной защиты готово! Фото: Евгения МОЛОТОВА

И - вуаля! - средство индивидуальной защиты готово!Фото: Евгения МОЛОТОВА

Не забудьте, что маску после каждого использования нужно дезинфицировать. Это можно делать в том числе утюгом на высокой степени прогрева и с максимальной пароотдачей. Носите и будьте здоровы!

Как сшить маску своими руками: пошаговая инструкция от «КП»-Хабаровск».Евгения МОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Концерт звезд «Русского радио» в Москве 28 марта 2020: прямая онлайн-трансляция выступления Гагариной, Лепса и других
Чтобы вы не скучали на карантине, звезды «Русского радио» дадут концерт в Москве в Крокус Сити Холле 28 марта 2020 года. Прямую онлайн-трансляцию с выступления с 15.00 смогут посмотреть все желающие
Новости 24
Ситуация по коронавирусу на 6 апреля 2020 года в ЕАО
Вопрос о расселении бараков чаще всего задают жители Хабаровского края
Три ледовые переправы закрыли в районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае
На должника по алиментам завели уголовное дело в Хабаровске
В Биробиджане обеззараживают самые посещаемые места
В Хабаровске первый день работали дежурные группы в детсадах
На стадионе имени Ленина в Хабаровске идет дезинфекция
В Хабаровском крае часть предпринимателей вернется к работе
В Хабаровский край пробирается фейк о крупных выплатах на время коронавируса
Водитель пострадал в аварии на улице Краснореченской в Хабаровске
Фейк о предстоящих прививках от коронавируса развенчали в ЕАО
Лучшие работы выбрали для Всемирного конкурса рисунков в Хабаровском крае
Житель Хабаровского края скончался от коронавируса в Таиланде
Переподготовкой педагогов займутся в Хабаровском крае
Хабаровск признали самым комфортным городом из всех дальневосточных столиц
ДГК усиливает контроль за энергоснабжением в Хабаровском крае
Циклон сместился на восток Хабаровского края