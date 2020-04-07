Коронавирусные фейки в Хабаровском крае и ЕАО: опасные прививки, смерть тещи и несуществующие выплаты

Что день грядущий нам готовит? Таким вопросом невольно задаешься, когда прочитаешь опровержение на очередной фейк. На фоне ситуации с коронавирусом дезинформация появляется буквально из воздуха, будоражит умы мирных граждан, рождает панику.

ДОСРОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Среди последних недостоверных новостей были те, что возникли на разнице в понятиях. В селе Амурзет в ЕАО у троих местных жителей врачи заподозрили коронавирусную инфекцию. Пока специалисты делали тесты, чтобы опровергнуть или подтвердить заболевание, люди, далекие от исследований, уже поспешили поставить диагноз жителям села.

- В социальных сетях и мессенджерах активно распространялись аудиозаписи, авторы которых утверждали, что три пациента инфекционной больницы из Амурзета стопроцентно больны коронавирусом. Другие пошли дальше и до официального заключения экспертов объявили, что итоговые тесты отрицательные. И первое, и второе было ложью. На момент, когда информация начала распространяться в мессенджерах, результаты третьего, контрольного анализа из Новосибирска, еще не пришли, - прокомментировали тогда в пресс-службе правительства ЕАО. – Позже официально подтвердили коронавирусную инфекцию у сельчан.

Между тем страсти в области накалялись, самые активные участники споров даже рискнули похоронить чью-то тещу. Некто утверждал, что женщина якобы была из той семьи, где жили зараженные. Автора этой дезинформации вскоре нашли полицейские, началась проверка.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ

Только страсти улеглись, как тут возник новый повод для паники, не имеющий под собой реальной основы. Все оттуда же из мессенджеров стало известно о смертельных прививках. Люди пересылали друг другу сообщения, суть которых была примерно следующая: некие люди под видом врачей и полицейских будут ходить по домам и заставлять проходить тесты на выявление коронавирусной инфекции. Они же будут ставить прививки, которые могут привести к смерти. И это сообщение власти Еврейской автономии также назвали ложью. Эта волна дезинформации через некоторое время накрыла и Хабаровский край.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

Практически одновременно с последним фейком жители области и края стали невольными свидетелями другой аферы. Неизвестные рассылают информацию о том, что на время коронавируса якобы полагаются крупные денежные выплаты. Мошенники утверждают, что соответствующие указы и другие нормативные акты подписаны. При этом аферисты не стесняются для пущей убедительности задействовать видеоролики с участием медийных личностей, которые явно не догадываются о том, как используют их имена. В полиции это сообщение опровергли, как только о нем стало известно, потому что конечная цель распространителей ролика выманить деньги у доверчивых граждан.

Жителей края убедительно просят не реагировать на информацию, поступающую из сомнительных источников. Пожалуйста, для получения данных о ситуации с коронавирусом в региона пользуйтесь проверенными ресурсами: портал Стопкоронавирус.рф, региональное правительство, управление Роспотребнадзора, минздрав и другие.

Авторов дезинформации предупреждают об административной ответственности. За распространение недостоверной информации полагается штраф.