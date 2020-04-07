Хабаровская таможня: Нашего региона закрытие таможенных пунктов пропуска не коснулось

Напомним, что вчера появилась информация, что китайская сторона по собственной инициативе перестала пропускать груженные автомобильные фуры на территорию Дальнего Востока. Чуть позже в Дальневосточном таможенном управлении, после консультаций со специалистами из сопредельной страны уточнили, что приостановлена работа пока всего трех таможенных постов, находящихся в ведении Уссурийской таможни.

- По инициативе китайской стороны с 15:00 часов (по владивостокскому времени) 6 апреля 2020 года временно прекращены автомобильные грузоперевозки через российско-китайские пункты пропуска МАПП Пограничный, ДАПП Полтавка и Турий Рог, - отметили в отделе по связям с общественностью ДВТУ. - Решение о временном закрытии пунктов пропуска приняли власти Китайской Народной Республики. По информации Канцелярии иностранных дел народного правительства провинции Хэйлунцзян такое решение вызвано неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Китае, а также отсутствием у китайской стороны возможности обеспечить полноценный карантинный контроль. Информация о возобновлении работы пунктов пропуска будет доведена по мере ее поступления от китайской стороны.

Как, в свою очередь подчеркнула Елена Попова, руководитель пресс-службы Хабаровской таможни в Хабаровском крае все пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме. Оснований для паники никаких нет.

Как сообщалось ранее в связи с информацией что фуры из КНР перестали пропускать на территорию российского Дальнего Востока, вчера некоторые предприниматели буквально атаковали продуктовые базы в Хабаровске, пытаясь сделать запас на будущее. Но как только информацию уточнили ажиотаж спал.

Тем не менее в минторге края считают, что даже с закрытием сообщения через границу никакого дефицита в регионе ощущаться не будет - необходимый запас овощей в крае создан. Запасные варианты - доставка овощей и прочих продуктов из других регионов страны - проработаны еще во время январского ажиотажа. Даже если пункты не откроются в ближайшие несколько недель, дефицита быть не должно. Если, конечно, покупатели сами его не создадут повышенным спросом.