В Хабаровском крае пожарные ликвидировали мощный пал сухой травы в садоводческих товариществах

Не все соблюдают добровольный карантин - многие решили провести месяц самоизоляции на дачных участках, где немедленно принялись уничтожать сухую траву, оставшуюся с осени. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников МЧС, многие используют для уничтожения растительности огонь, что при сильном ветре и сухой погоде очень опасно.

Днем 6 апреля пожарным пришлось выехать в садоводческие некоммерческие товарищества «Сатурн» и «Дальневосточник», которые расположены в Хабаровском районе неподалеку поселка Смирновка - там дачники обнаружили стену огня, которая шла со стороны поселка Галкино.

В Хабаровском крае пожарные ликвидировали мощный пал сухой травы в садоводческих товариществахФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- С сильными порывами ветра пламя быстро переходило с одного заброшенного и заросшего травой участка на другой. Для его ликвидации на место были направлены силы краевых пожарных частей 8, 88 и 35, а также для усиления прибыли две автоцистерны от Амурского спасательного центра МЧС России. К 17 часам пал удалось ликвидировать, он успел пройти три гектара. От огня пострадали 7 деревянных дачных строений на общей площади 80 квадратных метров. По предварительной информации, они были бесхозными. Погибших и пострадавших людей нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас обстоятельства возникновения пожара устанавливают дознаватели МЧС, они пытаются установить виновных, пустивших пал.

В Хабаровском крае пожарные ликвидировали мощный пал сухой травы в садоводческих товариществахФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Основной причиной возгораний становится деятельности человека. Чаще всего они происходят вдоль дорог, на пустырях и полях. Поэтому сегодня для сохранения своего имущества гражданам следует убрать на участках сухую траву и накопившийся мусор. Сделать запас воды, песка и других средств первичного пожаротушения. Инспекторами Государственного пожарного надзора совместно с другими надзорными органами проводится профилактическая работа с населением. Гражданам, собственникам и арендаторам земель доводятся требования пожарной безопасности, в случае выявления нарушений составляются административные протоколы, - отметил Алексей Яковлев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

В Хабаровском крае пожарные ликвидировали мощный пал сухой травы в садоводческих товариществахФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас особый противопожарный режим в превентивных целях уже установлен в Солнечном районе Хабаровского края. Это значит, что для виновных в поджогах травы и распространения огня штрафы удваиваются.

- Согласно КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей. При этом те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В Хабаровском крае пожарные ликвидировали мощный пал сухой травы в садоводческих товариществахФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кроме того, во время действия этого режима запрещено посещать леса, проводить любые виды огневых работ. Также вводится усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов.

За минувшие сутки подразделения пожарной охраны ликвидировали 30 палов травы на территории Хабаровского края, из них 15 в краевой столице и ее пригородах, 8 в Городе юности.

Памятка населению по палам травы

Травяной пал – сравним со стихийным бедствием. При этом причиной его возникновения чаше всего становится человек.

Чтобы пребывание на природе не было омрачено трагедией, МЧС России рекомендует:

1) В каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми;

2) На садовых участках, частных подворьях во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);

3) Не оставляйте непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

4) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;

5) Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;

6) Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните по телефонам 101 или 112.

Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.