2020-04-07T11:49:03+03:00
Общество

Книга не зависнет: в Хабаровском крае ищут инструменты для электронного обучения

Платформы «Дневник.ру» и другие не выдержали нагрузки, пока администраторы налаживают их работу, учителя налаживают иные каналы связи с учениками
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Платформы «Дневник.ру» и другие не выдержали нагрузки, пока администраторы налаживают их работу, учителя налаживают иные каналы связи с ученикамиПлатформы «Дневник.ру» и другие не выдержали нагрузки, пока администраторы налаживают их работу, учителя налаживают иные каналы связи с ученикамиФото: Евгения МОЛОТОВА
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Четвертая четверть в Хабаровском крае стартовала. Минобрнауки края и школы подготовились к переходу на дистанционное обучение: выяснили, есть ли у детей гаджеты с выходом в интернет, подобрали ресурсы, на которых есть видеоуроки, электронные учебники и прочее, необходимое в учебе.

Однако в понедельник, 6 апреля, «Дневник.ру», «Учи.ру» и «Яндекс.Учебники» стали работать с переменным успехом. Фактически получилась DDOS-атака: если наплыв дальневосточных школьников платформы еще как-то выдержали, то ближе к обеду, когда проснулись ученики на западе страны, коих попросту больше, «Дневник.ру» прочно лег.

Следующая «DDOS-атака» пошла на классных руководителей: всколыхнулись родители. Куда высылать решение? Дайте почту! Мы не поняли задание, как уточнить? У нас не прикрепилось! Педагоги успокаивали: детей наказывать никто не собирается, мы видим, что есть чисто техническая проблема, скоро дадим другие каналы связи. Уже во вторник дали ссылку на гугл-диск, где предметы разложили по папкам. Заходи, читай задание в гугл-документе и приступай к выполнению.

- Технические службы «Дневник.ру» оказались не готовы к той нагрузке, с которой столкнулась платформа в связи с началом массовых мероприятий по дистанционному обучению. Ситуация усугубилась ближе к вечеру понедельника, когда работать с платформой начинали западные регионы страны, - прокомментировали в министерстве образования и науки Хабаровского края. - Руководство платформы заявило, что система должна была справиться с нагрузкой, а возникших технических проблем они не ожидали. Команда «Дневник.ру» отключила сервис в понедельник вечером для проведения технических работ. Сейчас принимаются меры по оптимизации работы платформы, чтобы обеспечить и поддерживать ее работоспособность. Сообщается также о том, что не все региональные провайдеры одинаково корректно работают с электронным ресурсом.

Проблемы с доступом возникли и у других порталов, в числе которых «Учи.ру» и «Яндекс.учебник», уточнили в минобрнауки. Причина та же - существенный рост нагрузки на ресурсы. Впрочем, как мы уже выяснили, никто не заставляет педагогов использовать именно эти платформы для дистанта. Есть электронная почта, SMS, телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети и многое другое. Через некоторые время каждый учитель подберет наиболее удобный для себя способ работы, просто нужно выдохнуть и успокоиться.

В конце концов, есть учебники, напомнили в министерстве, которые были и остаются универсальным источником знаний. Добавлю от себя, что в отличие от электронной, бумажная книга не зависнет, она доступна 24 часа в сутки независимо от наличия интернета и электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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