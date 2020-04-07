Дело президента живёт: популяция амурского тигра на Дальнем Востоке выросла до 600 особей

В России по последним сведениям популяция амурского тигра в естественной среде обитания составляет 600 особей. Это минимальный порог, который позволяет зоозащитникам не беспокоиться за полное исчезновение редкого животного. Такого результата удалось достичь благодаря огромной работе, которая ведется под патронажем президента РФ Владимира Путина. По его инициативе в 2013 был создан Центр «Амурский тигр», который без бюджетного финансирования изучает и сохраняет полосатого обитателя тайги.

Так, возвращенные в дикую природу весной 2019 года тигры Павлик и Елена продолжают снабжать исследователей информацией о своей вольной жизни с помощью GPS-модулей, встроенных в ошейники, которые им надели перед выпуском на волю. Недавно стало известно, что молодой самке впервые удалось добыть крупного лося, в то время как её брат продолжает скитания в северо-западном направлении по Приамурью. Это заставляет ученых немного поволноваться, потому что места прогулок самца не самые богатые на дичь, хоть он и имеет большой опыт в удачной охоте на них.

Эти особи взяты под опеку исследователей с 2018 года еще маленькими тигрятами. Их вместе с матерью изъяли из дикой природы и доставили в центр реабилитации. После обследования родительницы стало ясно, что нахождение на воле будет для нее небезопасным. А вот подросших тигрят вернули в тайгу через год. За их жизнью постоянно наблюдают теперь ученые.

Еще одна выпускница Центра – тигрица из Лазовского района, которая недавно стала матерью, в конце марта удивила отслеживающих, совершив неожиданный короткий визит в Китай.

- Поступок хищницы не поддаётся логичному объяснению – по ту сторону границы, на участке, который она посетила, нет копытных животных, в отличие от тех угодий, где тигрица обитала в последнее время. Сейчас на место перехода выдвинулись специалисты, которым предстоит установить, ходила ли тигрица через Амур одна или с тигрёнком (тигрятами), - прокомментировал последние события генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Тигрица находится под наблюдением Центра с 2016 года, после того как осталась без матери. Ее спасли сотрудники оперативной группы охотничьего надзора и ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра». Весной 2018 года она вместе с молодым собратом Сайханом была возвращена в дикую природу, в районе среднего течения реки Биджан (ЕАО), в рамках программы реинтродукции тигра на границе исторического ареала. Впервые выпуск был произведен «мягким способом»: тигрята отправились на волю не сразу по приезду в район выпуска, а после двухнедельной адаптации в специально возведённом в лесу временном вольере.

Надо отметить, что проблема сохранения популяции амурского тигра масштабна. Этим вопросом занимаются 13 стран-сотрудников согласно Глобальной программы восстановления тигра. Обсуждение проводимых мер по восполнению популяции и успехи в этом будут вновь обсуждаться в 2022 году во Владивостоке на Международном форуме. Указ о его проведении подписал президент РФ Владимир Путин 3 сентября 2019 года. Это будет уже второй форум, который проводится по инициативе России и личной заинтересованности главы государства.

«Отрадно, что в последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого краснокнижного хищника», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в честь международного фестиваля «День тигра».

Особое внимание к проблемам экологии президент России уделяет уже давно. В своем последнем обращении к Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года, Владимир Путин озвучил масштабные цели на ближайшие годы. Восполнение популяции исчезающих животных - лишь малая часть постоянно проводимой работы по заинтересованности главы государства.