Троллейбусы в Хабаровске: пережиток прошлого или удобный способ передвижения?

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Хабаровские троллейбусы осуществляют перевозку пассажиров с прошлого века. Точной датой запуска считается 17 января 1975 года. В те времена данный вид транспорта являлся наиболее удобным, доступным и экономичным, так как работал за счет электроэнергии, развивая хорошую скорость. В городе действовало пять маршрутов: №1 – «Комсомольская площадь – Аэропорт», №2 – «ЖД Вокзал – Аэропорт», №3 – «Комсомольская площадь – ЖД Вокзал – Судоверфь», №4 – «Аэропорт – Судоверфь» и №5 – «ЖД Вокзал – Судоверфь».

Со временем, транспортная карта города изменилась. Наряду с троллейбусами перевозки пассажиров стали осуществлять автобусы и маршрутные такси. Расширился список маршрутов и появилось больше остановок. Скорость потока увеличилась, для многих приоритетом стало быстрое перемещение из пункта А в пункт Б. Цена проезда сравнялась и свое предпочтение жители стали отдавать автобусам.

Всё это повлияло на судьбу хабаровских троллейбусов. В конечном итоге закрылись маршруты №2 (в декабре 2016 года), №3 (в 2012 году), №4 (в январе 2020 года) и №5 (в январе 2020 года), поток пассажиров заметно уменьшился.

Летом 2016 года произошла отмена маршрутного такси №60, который являлся прямым конкурентом троллейбусному маршруту №1. После этого жители стали всё больше и больше жаловаться на троллейбусы. Среди основных причин недовольств обозначились скорость перемещения, длительность ожидания транспорта и плохая отапливаемость в зимний период. Тем не менее, пассажирооборот увеличился, так как теперь маршрут «Комсомольская площадь – Аэропорт» осуществляет только троллейбус.

«АВТОБУС С РОЖКАМИ»

Жители города разделились на два лагеря: кто-то считает, что данный транспорт актуален в наше время и осуществляет перевозки наряду с автобусами, кто-то наоборот, против, потому что троллейбусы не рентабельны и неудобны. Так, хабаровчанка Ирина Телепнева уверена, что без троллейбусов транспортная картина города оскудеет.

– Мы с внуком называем троллейбусы «автобусами с рожками». За этот транспорт я уверена – он ходит стабильно, без задержек. Водители аккуратно перевозят пассажиров в отличии от поездок в автобусах. Кондукторы всегда вежливые, для пожилых людей созданы все условия, меньше оплата. Конечно, хотелось бы увидеть новые троллейбусы, но пока и этих хватает. Что-то должно быть в нашем городе не такое, как все, – поделилась с нами Ирина Телепнева.

Однако стоявшая с ней на одной остановке жительница Марина Хохоева против троллейбусов, так как при авариях они «тормозят» движение.

– Не могу сказать, что я категорично против них, но предпочитаю этому транспорту автобусы. Почему-то всегда, когда я еду в троллейбусе, он либо ломается, либо не едет дальше из-за аварии впереди. К этому стоит добавить тот факт, что он всегда полон из-за невозможности выбрать альтернативный вид транспорта, чтобы добраться в центр по улице Карла Маркса. – рассказала Марина Хохоева.

К диалогу присоединилась хабаровчанка Наталья Маричуки.

– После отмены маршрутки №60 стало сложнее добраться куда-либо по главной улице. Иногда троллейбусы приходится ждать около 15-20 минут, что особенно неприятно в зимнее время. В некоторых нет нормального отопления, транспорт плохо проветривается летом. Едут медленно. Иногда приходится пересаживаться, если хочешь быстрее попасть куда надо, – прокомментировала она.

Не меньший интерес вызывает мнение городской администрации. Так, на одной из пресс-конференции в январе мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что трамваи и троллейбусы это неотъемлемая часть городской среды. Соответственно поддержка этих видов транспорта, один из приоритетов отцов города.

Тем не менее, не ясно, изменится ли транспортная картина города в ближайшее время и в какую сторону. Каждый житель остаётся при своём мнении, продолжая ездить на хабаровских троллейбусах. Данный транспорт: пережиток прошлого или удобный способ передвижения – решать только вам.