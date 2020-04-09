Опять пятница

Мало встать рано утром, надо еще и перестать спать. Просыпайтесь с радио «Комсомольская правда – Хабаровск», и мы обещаем: вам понравится.

Тема коронавируса продолжает занимать первые полосы газет. Многие дальневосточники верили, что вирус не доберется до удалённых уголков нашей страны. Но в Хабаровском крае все растет число заболевших, и уже зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19. Что мешает переломить ситуацию и какие меры еще необходимы для предотвращения увеличения количества зараженных, в студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск» рассказал вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Сергей Зюбр.

Сергей Зюбр, вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламентеФото: Сергей ПЯТКОВ

Коронавирус и следующий за ним карантин показали людям, что все то, к чему мы привыкли, может исчезнуть в любой момент. И сейчас, когда люди борются за возможность элементарно выйти из дома, многие осознают, что нужно жить в моменте. В утреннем эфире психолог Ольга Збарская рассказала как наслаждаться жизнью, находясь в социальной изоляции. Радоваться жизни больше получается со вкусно накрытым столом. В нынешних условиях многие рассчитывают на себя и свои кулинарные способности, но большинство ресторанов и кафе специально для своих клиентов организовали доставку. Как изменились предпочтения потребителей и как скоро заведения общепита вернутся в строй, узнали у маркетолога кофейни «Кофе Republic» Анастасии Кузьминой.

Анастасия Кузьмина, маркетолог кофейни «Кофе Republic»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кроме того, скрасить однообразные будни можно ярким костюмом. Но для чего наряжаться, если в изоляции все равно этого никто не оценит? Для себя! Что носить во время карантина и как выглядеть стильно дома, обсудили с профессиональным шоппером и стилистом Алисой Матвейчук. Алиса ученица Даниила Грачева, Алексея Сухарева, Александра Рогова и основатель «Школы шоппинга» в Хабаровске, так что о стиле она знает все и даже больше.

Алиса Матвейчук, профессиональный шоппер, стилистФото: Сергей ПЯТКОВ

А для тех, кого волнуют взошедшие помидоры и зелень, председатель хабаровского межрайонного союза садоводов Наталья Митина рассказала, как беспрепятственно добраться до своего участка и как соблюдать правила социальной изоляции на свежем воздухе.

Это Хабаровск 10_04_2020.