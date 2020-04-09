Амуру может грозить загрязнение из-за аварии на китайском комбинате

Информация о том, что авария, произошедшая 28 марта на молибденовом комбинате в китайской провинции Хэйлунцзян, может представлять опасность для амурской воды, поступила от китайской стороны накануне. По мнению природоохраны, выброс молибдена может привести к загрязнению воды в реке, что негативно скажется на всей экосистеме Амура. При этом авария произошла не на Амуре, а на реке Хулань, которая является притоком Сунгари, в свою очередь впадающей в Амур. В Хулань попали технические воды с повышенным содержанием молибдена, нефтепродуктов и иных химических веществ. Ситуацию прокомментировал Алексей Сабитов - председатель комитета по охране окружающей среды правительства Хабаровского края.

- Аналогичная ситуация произошла в 2005 году, - отмечает Александр Александрович. - В связи с этим Хабаровский край имеет значительный опыт работы в чрезвычайных ситуациях такого типа. Нами уже выработан механизм взаимодействия с китайской стороной. Существует специальная рабочая группа, она уже начала свою деятельность.

Меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве был подписан российской и китайской сторонами в 2008 году в Пекине. Там же были выработаны и основные механизмы взаимодействия в случаях чрезвычайных ситуаций. Этим алгоритмом, по словам Александра Сабитова, пользуются и в данном случае.

- В соответствии с выработанным механизмом правительство Хабаровского края получило информацию о том, что в Китае произошло ЧП, - рассказывает Александр Сабитов. - Китайская сторона отработала очень оперативно, уже на следующий день мы получили всю запрошенную информацию. В результате аварии, произошедшей 28 марта 2020 года в одной из шахт, добывающих молибден, произошел выброс более 2,5 миллиона кубических метров загрязненных вод, имеющих повышенное содержание молибдена, нефтепродуктов и других химических веществ. Предприятию удалось ликвидировать утечку 31 марта, однако технические воды попали в реку Хулань.

Стоит ли жителям Хабаровского края запасаться питьевой водой? Ответ на этот вопрос также дает Александр Сабитов.

- Расстояние от места аварии до города Хабаровска порядка 1200 километров, так что можно говорить о том, что концентрация загрязняющих веществ будет невелика, если вообще будет, - говорит он. - Гидрометцентром уже ведется мониторинг ситуации. Они рассчитали скорость добегания воды до Хабаровска, и по их подсчетам загрязненные воды дойдут до города только 20 - 23 апреля. Разумеется, контроль качества воды будет усилен, а все необходимые меры приняты.

Таким образом, по словам председателя комитета по охране окружающей среды, последствия китайского ЧП хабаровчане ощутить не должны.