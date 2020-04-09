Школы Хабаровского края поэтапно отправят на каникулы

ПЕРВЫЕ - ПЕРВЫМИ

В четверг, 9 апреля, во время совещания с представителями муниципалитетов и районов и.о. министра образования региона Виктория Хлебникова рекомендовала подчиненным отправить учащихся 1-3-х классов на каникулы немедля. Дети, обучающиеся в настоящее время дистанционно, совсем перестанут «ходить» в школу. Ученики с четвертого по шестой класс еще неделю проведут на занятиях, то есть продолжат виртуальное образование. За это время в школах должны подготовить и провести всероссийские проверочные работы (ВПР), чтобы аттестовать детей. А с 20 апреля и эти ученики уйдут на «досрочку».

С седьмыми классами все растянется немного дольше, там объем школьной программы шире, и потребуется время для его выполнения. Минобр рекомендовал (это все именно рекомендации) провести для учеников седьмых классов школ восемь ВПР, и только после этого 27 апреля для семиклассников можно будет объявить каникулы.

Что касается старшеклассников, то их внезапный отдых не коснется. Ученики с восьмого по одиннадцатый класс продолжат занятия с помощью компьютеров и гаджетов из дома.

- Уже сейчас известны даты итоговой аттестации для старшеклассников, в начале июня, 9 и 8 числа подведут итоги учебного года ученики девятых и одиннадцатых классов соответственно. Кроме того, предварительно известно, что в этом году девятиклассники будут сдавать только два обязательных экзамена: математику и русский, - рассказала Виктория Хлебникова.

Вместе с тем в краевом минобре подчеркивают, что решение о досрочном окончании учебного года еще не принято. Оно находится на согласовании с федеральным Министерством просвещения и Правительством России. А после всех согласований, в том числе и с учредителями, каждая школа, лицей или гимназия сами примут решение о начале летних каникул.

УДАЛЕННО И НЕ ТОЛЬКО

Как только Россия перешла на режим самоизоляции и дистанционного образования, выяснилось, что многим школьниками не хватает электроники для таких занятий: компьютеров и гаджетов. Таких детей в крае более шести тысяч. Поэтому сейчас идет активная цифровая мобилизация в муниципалитетах.

- Мы за день-два решим все организационные вопросы и, я думаю, к понедельнику, начнем в школах раздавать для учеников недостающие ноутбуки. Их возьмут из существующих фондов муниципалитетов, - заявила Хлебникова.

В отдаленных районах края, где совсем туго с интернетом и компьютерным «железом», занятия ведутся в том числе и с помощью обычного, стационарного телефона. Но и ситуация с инфекцией в регионах края разная. Например, вирус не коснулся Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов, и там почти нет «движения людей», то есть никто не приезжает в районы, и люди живут как бы замкнутых пространствах. Учитывая это, краевой минобр будет рекомендовать местным властям открыть школы и продолжить учебный год, для старших классов, конечно же. Но, опять же, решение будут принимать по ситуации.

Продолжат работать в крае и дежурные группы в детских садах. Там будут принимать тех детей, чьи родители по решению президента и губернатора Хабаровского края продолжают ходить на работу.

И НА ЗАКУСКУ

Дети из малообеспеченных семей будут получать продовольственные пайки, наборы будут выдаваться до 31 мая текущего года. Состав пайков везде будет разным, но все их содержание уже согласовано с Роспотребнадзором. В ближайшее время информация о «продуктовой корзине школьника» должна появиться на сайтах управления образования и учебных заведений.