Сыну президентского тигра из Еврейской автономии наконец-то выберут официальное имя. До сих пор отпрыска называли не иначе как «Старший тигренок Бориса и Светлой». Исправить этот недочет решили буквально всем миром, то есть поучаствовать в таком важном деле сможет в прямом смысле каждый желающий.

ВЫБОР

Выбирают имя сыну президентского тигра совместно с радио «КП» в два этапа. Сначала собирали предложения, потом путем голосования выберут наиболее подходящий вариант. Клич о том, что можно и нужно предложить достойное имя зверю бросили буквально два дня назад. За это время через социальные сети поступило более 500 вариантов в виде комментариев к постам.

- Все предложения отфильтровали и в итоге составили список из 230 позиций. Выбирать было сложно. Сначала отсеяли варианты, что уже используются, потом шутливые, похожие друг на друга, похожие на клички собак и большую часть человеческих имен. Также убрали схожие по смыслу, но с различным написанием и так далее. Заранее приносим извинения, если чей-то вариант мы убрали, это действительно было непросто, - рассказали в центре «Амурский тигр».

amurtigercenter Сыну президентского тигра из ЕАО всем миром выбирают достойное имя

В итоге осталось 32 варианта: Альтаир, Барон, Биджан, Борисыч, Босс, Владимир, Геркулес, Грозный, Гром, Громкий, Джамал, Звонкий, Зевс, Красавчик, Марк, Морис, Одиссей, Олег, Перун, Плотва, Раджа, Рык, Сатурн, Свободный, Святобор, Соломон, Тамерлан, Тор, Феликс, Фрэнк, Хинган и Цезарь.

ГОЛОСОВАНИЕ

Вчера, 9 апреля, в полдень стартовал второй этап отбора – голосование. Оно пройдет аккаунте Центра. Генератор случайных чисел разобьет 32 имени на 16 пар. Сначала выберут лучший в каждой паре. Отобранные таким образом 16 вариантов разобьют на восемь пар, и опять голосование. Так будет продолжаться, пока не останется лучший вариант из 32. Каждый этап голосования будет длиться 24 часа. Участвовать в выборе имени для хищника приглашают всех желающих.