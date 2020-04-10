2020-04-10T01:09:29+03:00
Дом. Семья

Сыну президентского тигра из ЕАО всем миром выбирают достойное имя

Вчера, 9 апреля, стартовало голосование
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сыну президентского тигра из ЕАО всем миром выбирают достойное имяСыну президентского тигра из ЕАО всем миром выбирают достойное имяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сыну президентского тигра из Еврейской автономии наконец-то выберут официальное имя. До сих пор отпрыска называли не иначе как «Старший тигренок Бориса и Светлой». Исправить этот недочет решили буквально всем миром, то есть поучаствовать в таком важном деле сможет в прямом смысле каждый желающий.

ВЫБОР

Выбирают имя сыну президентского тигра совместно с радио «КП» в два этапа. Сначала собирали предложения, потом путем голосования выберут наиболее подходящий вариант. Клич о том, что можно и нужно предложить достойное имя зверю бросили буквально два дня назад. За это время через социальные сети поступило более 500 вариантов в виде комментариев к постам.

- Все предложения отфильтровали и в итоге составили список из 230 позиций. Выбирать было сложно. Сначала отсеяли варианты, что уже используются, потом шутливые, похожие друг на друга, похожие на клички собак и большую часть человеческих имен. Также убрали схожие по смыслу, но с различным написанием и так далее. Заранее приносим извинения, если чей-то вариант мы убрали, это действительно было непросто, - рассказали в центре «Амурский тигр».

amurtigercenteramurtigercenter
Сыну президентского тигра из ЕАО всем миром выбирают достойное имя
1496 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В итоге осталось 32 варианта: Альтаир, Барон, Биджан, Борисыч, Босс, Владимир, Геркулес, Грозный, Гром, Громкий, Джамал, Звонкий, Зевс, Красавчик, Марк, Морис, Одиссей, Олег, Перун, Плотва, Раджа, Рык, Сатурн, Свободный, Святобор, Соломон, Тамерлан, Тор, Феликс, Фрэнк, Хинган и Цезарь.

ГОЛОСОВАНИЕ

Вчера, 9 апреля, в полдень стартовал второй этап отбора – голосование. Оно пройдет аккаунте Центра. Генератор случайных чисел разобьет 32 имени на 16 пар. Сначала выберут лучший в каждой паре. Отобранные таким образом 16 вариантов разобьют на восемь пар, и опять голосование. Так будет продолжаться, пока не останется лучший вариант из 32. Каждый этап голосования будет длиться 24 часа. Участвовать в выборе имени для хищника приглашают всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С полсотни палов и пожаров случилось за сутки в Хабаровском крае
Резонансным стало досрочное завершение учебного года в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 апреля 2020 года
Из разбитой «в хлам» иномарки выбрался живым водитель в Хабаровске
Бывшая большая автомойка загорелась в Комсомольске
Сводка по Хабаровску на 10 апреля 2020 года: дорожные работы, отключения воды
В Хабаровске осудят «пихтовых» дровосеков
Обстановка в Хабаровском крае 10 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 9 апреля 2020 года
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 года
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске идет на спад
Вынул ножик из кармана: кассиру не повезло с покупателем в Комсомольске
В Ульчском районе Хабаровского края первый случай заражения коронавирусом
График плановых отключений горячей воды озвучили в Комсомольске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 9 апреля 2020 года
Школьников в Хабаровске отправили на досрочные каникулы
В Хабаровском крае провели больше 11 тысяч исследований на коронавирус
Крупные природные пожары разгорелись в Хабаровском крае
На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки
Водовод до «Красной речки» протянули в Хабаровске
В колонию строгого режима отправили хабаровчанина за кошельки и смартфоны