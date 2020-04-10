Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили спасатели в Железнодорожном районе Хабаровска

Тело мужчины с ампутированной правой ногой пожарные нашли 9 апреля во время тушения пала травы. Огонь прошелся по заболоченному пустырю, на котором стоял высокий сухой камыш. К приезду пожарных 150 квадратных метров земли чернели обуглившимися остатками сгоревших бодылей. Немногие тлеющие очаги достаточно было затоптать сапогом. Во время этой процедуры один из пожарных и заметил рядом с кустом частично обуглившееся человеческое тело.

- Специалисты пожарного расчета прибыли по вызову, поступившему в службу 112, - рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. - В ходе мероприятий по ликвидации возгорания было обнаружено обгоревшее человеческое тело. В соответствии с инструкцией на место были вызваны представители правоохранительных органов.

Пожарные вызвали полицейскихФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Длинную синтепоновую куртку, в которую был одет погибший, почти полностью уничтожил огонь. Обгорели и волосы на голове. На почерневшем черепе очевидец разглядел неоднородность, которую принял за пролом. Труп лежал на участке местности, расположенном между огороженной колючей проволокой территорией воинской части, складом магазина автозапчастей и огородами частных домов, стоящих на улице Зеленой. Правая нога погибшего была ампутирована чуть ниже колена, причем явно задолго до момента его смерти. Джинсовая штанина покойного закатана так, как будто он носил при жизни протез. Труп лежал на левом боку, в позе, которую мог принять, например, упавший в снег и замерзший человек. Но трудно себе представить, что мужчина на одной ноге, без посторонней помощи ускакал в это глухое, нехоженое место. Вскрытие в краевом танатологическом центре еще не проводилось, официально причина смерти не установлена. Пламя опалило кисти рук и лицо погибшего настолько сильно, что опознать его по фотографиям пропавших без вести будет невозможно. Личность мужчины достоверно можно будет установить с помощью ДНК-экспертизы, в случае если объявятся кровные родственники погибшего инвалида. Причины смерти установит следствие.