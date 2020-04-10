«Детские деньги»: в Хабаровском крае на детей от 3 до 7 лет дадут новое пособие

На заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края был одобрен очень важный законопроект. В нем говорится о новых мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет.

На рассмотрение было выдвинуто два законопроекта – один, представленный губернатором Хабаровского края, другой разработан Геннадием Мальцевым, депутатом думской фракции «Единая Россия».

Представляя законопроект губернатора, Светлана Петухова, министр социальной защиты населения, объяснила, что документ предполагает ежемесячную денежную выплату семьям с низким подушевым доходом. Формула проста: общий доход семьи делим на количество ее членов и сравниваем цифру с прожиточным минимумом. Если меньше, значит, эта ячейка общества имеет право на дополнительную поддержку. Причем сравнение идет с прожиточным минимумом, установленным на II квартал года, предшествующего году обращения. Напомню, во втором квартале 2019 года это было 14 369 рублей.

Величина ежемесячной выплаты также привязана к прожиточному минимуму – 50 процентов, в абсолютных цифрах в 2020 году она составит чуть меньше 7600 рублей. Если в семье несколько детишек от трех до семи лет, но выплата назначается на каждого ребенка.

Естественно, на эти деньги не могут претендовать родители лишенные или ограниченные в правах на ребенка. Семья должна постоянно проживать в Хабаровском крае, в случае выезда на ПМЖ в другие региона выплаты прекращаются.

Законопроект, выдвинутый Геннадием Мальцевым, предлагал поддержку почти по такой же схеме, единственное отличие – депутат считает, что нужно принимать отдельный новый краевой закон, губернатор же предложил внести изменения в уже существующий.

- Та мера поддержки, о которой говорил Президент РФ в своем Послании, сегодня приобрела особо важное значение в связи с экономической обстановкой в стране из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. И оба законопроекта практически идентичны, - подчеркнула Ольга Ушакова, председатель комитета.

Большинством голосов был принята законотворческая инициатива, выдвинутая губернатором. Прогнозная численность детей в возрасте от трех до семи лет включительно в крае в 2020 году – 20 811 человек. В общей сложности потребуется 1,9 млрд рублей в год, из них 1,5 млрд – средства федеральной казны, 331 миллион выделит край.

Учитывая социальную значимость законопроекта, комитет рекомендовал краевому парламенту принять его сразу в двух чтениях на заседании Думы 11 апреля.