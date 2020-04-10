Поручение президента: В ДВГМУ в этом году добавят бюджетных мест

В Дальневосточном государственном медицинском университете, который находится в Хабаровске, в этом году на каждое направление добавят по 10 бюджетных мест. Таким образом в следующем учебном году в вузе до 70% первокурсников будут учиться бесплатно. Сегодня известно, что на факультет «Лечебное дело» согласована квота в 240 бюджетных мест, а на «Педиатрию» – 140. Об этом сообщили в Минздраве Хабаровского края.

В своем январском Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил обеспечить целевой прием в медицинские вузы по специальности «Лечебное дело» до 70%, «Педиатрия» — до 75% от общего количества мест. А по программам ординатуры в дефицитных специальностях до 100%. По мнению главы страны, при поступлении в ординатуру преимущество нужно отдавать врачам со стажем работы в первичном звене, особенно, на селе. «Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено», - дал указание президент.

Увеличение бюджетных мест уменьшит и число уезжающих учиться в другие регионы, уверен начальник отдела общего образования администрации Хабаровска Алексей Соболев.

- Это в свою очередь отразится на притоке молодых специалистов после выпуска. В 13 учебных заведениях города есть профильные химико-биологические классы, и другие наши школьники также готовы поступать в медуниверситет, - сказал чиновник.

В самом ДВГМУ отмечают, что абитуриенты приходят хорошо подготовленными. В этом году заметно подрос средний балл на вступительных экзаменах.

- Надо отметить, что и заполняемость мест хорошая. В университете вырос средний балл на вступительных экзаменах, где сдается три предмета. На "Лечебном деле" он составил 219, а на «Педиатрии» 215. Эти цифры можно назвать рекордными, - отметил ректор вуза Константин Жмеренецкий.

Огромное значение с этого года планируется уделить и ординатуре. Минздрав РФ намерен перевести на стопроцентный целевой прием 48 программ по дефицитным медицинским специальностям, что позволит ускорить переобучение врачей первичного звена. Все эти меры должны решать системную проблему нехватки кадров в отрасли, в том числе и программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". С начала года выплаты в Хабаровском крае по ним выросли вдвое. Прибывающие на работу в села врачи получают теперь 2 млн рублей, а фельдшеры — 1 млн рублей. За время действия программ в край приехали 311 медицинских работников.