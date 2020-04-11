Бесхозные земли Дальнего Востока будут осваивать инвесторы

Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, которая ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, позволила выявить в регионах Дальнего Востока свыше 2,5 млн гектаров бесхозных земель. Это около 38% от общей площади округа. Работа по учету земель, которые в будущем будут использованы инвесторами, ведется Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) совместно с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока. Главная цель инвентаризации - вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий.

Выявление неиспользуемых земель ведут с 2018 года и планируют окончательно завершить 15 декабря 2020 года. В течение года АНО АПИ поставит на кадастровый учет "свободные" земли в семи дальневосточных регионах – Республике Бурятия, Приморском крае, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Камчатском краях.

Работы по установлению неразграниченных земель сельскохозяйственного назначения в Приморье почти завершены. В Амурской области инвентаризация закончится в мае. В Забайкальском крае выявлено чуть больше 1 млн гектаров земли, в Еврейской автономной области – 163 тысячи гектаров. В Бурятии сбор информации завершен. По Хабаровскому краю выявлено 56 земельных участков общей площадью 16,2 тысячи гектаров. Основная же работа в крае, по словам заместителя генерального директора АНО АПИ Алихана Хашиева, начнется с июня.

По мнению регионального представителя Российской ассоциации политических консультантов на Дальнем Востоке Даниила Ермилова, идея создания банка сельхозземель, данные которого будут доступны только настоящим инвесторам, очень своевременна. Она позволит привлечь тех, кто готов реально работать на этих землях.

- Одна проблема особенно ярко проявила себя в Хабаровском крае, где крупные инвесторы, готовые зайти в регион и работать, нуждались в большом куске пахотных земель. А эти земли не всегда законными способами попадали руки третьих лиц, которые их хотели просто перепродать с максимальной выгодой. Речь идет о не просто недобросовестной спекуляции, а практически о госизмене. Так как это прямой подрыв экономики государства и региона, когда земли захватываются и не используются по своему прямому назначению, - сказал эксперт.

Реализацию проекта банка сельхозугодий с нетерпением ждут инвесторы. Поставленные на учет наделы будут передавать под реализацию приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства по упрощенному механизму, без проведения торгов. Среди них крупное предприятие ООО "Спорос", которое занимается выращиванием и переработкой семян сои в Хабаровском крае. Как рассказал исполнительный директор Конюшенко Сергей, сейчас большинство используемых ими земель находится в аренде и субаренде. Возможность расширения производства за счет банка сельхозземель выглядит очень привлекательно.

- Мы, являясь приоритетным инвестиционным проектом, и так имеем все преференции в части выделения земель. А вот более мелким фермерам и производителям наличие банка сельхозземель даст ощутимое подспорье. Да и наша компании в долгосрочной перспективе рассматривает возможность увеличения площадей и расширение производства. Поэтому я всеми руками за такую работу, которую проводит наше правительство, - пояснил руководитель предприятия.

Напомним, о важности поддержки аграрного сектора заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, состоявшегося 1 апреля. «От них очень многое будет сейчас зависеть: и устойчивость экономики в целом, устойчивость отрасли. Да и просто внутреннее состояние наших граждан, в значительной степени тоже зависит от того, как работает сельхозотрасль», - сказал глава государства.

Он также отметил недопустимость махинаций чиновников с землями сельхозназначения. Говоря об этой проблеме, президент напомнил, что по его поручению должен быть подготовлен проект государственной программы эффективного вовлечения земель сельхозназначения в оборот и развития мелиоративного комплекса России.