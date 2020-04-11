2020-04-11T06:24:41+03:00
Общество

«Земля должна работать»: в Хабаровске расторгают договора аренды земли с ненадежными застройщиками

Мэрия продолжает закручивать гайки в отношении предпринимателей, которые не торопятся с возведением построек на арендованных землях
Евгения МОЛОТОВА
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Полуразрушенные не раз горевшие бараки не украшают центр города ФОТО: администрация города ХабаровскаПолуразрушенные не раз горевшие бараки не украшают центр города ФОТО: администрация города Хабаровска
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В краевой столице продолжают наводить порядок в сфере землеустройства. Так, накануне, в поле зрения отцов города попал участок земли в границах улиц Фрунзе – Серышева – Запарина – Амурский бульвар. Дефицитная земля в самом центре города уже не первый год являет миру крайне неприглядное зрелище. Полуразрушенные не раз горевшие бараки, половину из которых администрация города расселила за свой счет, обязав арендатора компенсировать затраты, располагаются прямо напротив школы и здания мирового суда. Остальное пространство обширный, летом зарастающий бурьяном пустырь, где образовалась стихийная свалка, ликвидировать которую арендатор не спешит. Кстати, об арендаторе. 12 тысяч квадратных метров территории в 2012 году были переданы в аренду некоему ООО «Амуринвест» единственным учредителем которого является гражданин Китая. Все эти годы арендатор исправно исполнял только одно обязательство – оплачивал аренду участка. А вот приступать к расселению оставшихся ветхих сооружений и капитальному строительству, явно не торопился.

ПРОЕКТ ИЛИ ПРОЖЕКТ

- На этом участке застройщик планировал возвести несколько высотных домов, однако за разрешением на строительство в городскую администрацию он так и не обратился. Для реализации своих замыслов он собирался привлечь средства иностранного инвестора, но дальше намерений это дело тоже не пошло,- рассказал Иван Стицкий, начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования.

Изучив документацию, и ознакомившись с ситуацией на месте градоначальник принял решение – в ближайшее время договор аренды с ООО «Амуринвест» расторгнуть.

- Это в корне неправильная ситуация, - отметил мэр Хабаровска, Сергей Кравчук. - Городу есть, что построить на этих площадях: земля должна «работать» и приносить пользу жителям. Будем менять такое положение дел. Учитывая потребности города и горожан на освободившемся участке будет возведен детский сад на 190 мест. Соответствующие распоряжения уже отдал.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Ситуация, в которой мэрия расторгает договор аренды с неблагонадежным застройщиком не нова. В феврале этого года перестали действовать договоренности между муниципалитетом и компанией «Жилстройреконструкция», которая не смогла расселить дома по улицам Нагишкина и Крала Маркса.

-За последнее время расторгнуто 12 таких договоров. Еще один пример – расторжение соглашения с компанией-застройщиком, которая не смогла расселить ветхий дом по улице Гоголя 10а, чем нарушила взятые на себя обязательства, - подчеркнул Иван Стицкий. – Все изъятые участки будут вновь выставлены на аукционы или использованы для реализации социальных программ.

Что касается четырех оставшихся не у дел деревянных домов на улицах Запарина и Фрунзе, то их жителям остается уповать только на включение этих построек в адресную краевую программу по расселению аварийного и ветхого жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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