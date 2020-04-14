Праздник Пасха в Хабаровске: где в 2020 году посмотреть трансляции богослужений

На праздник Пасхи в Хабаровске в 2020 году проведут трансляции богослужений прямо из храма. Такое нарушение вековых традиций скорее вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Верующих убедительно просят остаться дома на время главного христианского праздника, и многие наверняка прислушаются к ценному совету. Однако более вероятно, что найдутся люди, которые непременно придут в храмы. Для них также подготовили ряд рекомендаций, как безопасно в этом случае отметить светлый праздник.

- Для тех, кто все-таки решит остаться дома, проведут трансляции посредством радио, телевидения и интернета. Напомним, религиозное событие пройдет в ночь на 19 апреля. Главная праздничная служба пройдет в Спасо-Преображенском соборе в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Трансляцию из собора будут вести в эфире телеканала «Губерния», на радио «Восток России», а также через видеохостинг YouTube на странице телеканала «Губерния». Пасхальное богослужение начнется в 11 часов вечера 18 апреля и закончится 19 апреля в 2:00.