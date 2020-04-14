Джаз из сердца, джаз из народа

Лучше поварского дела только хороший джаз. И радио «Комсомольская правда – Хабаровск», как всегда, готова дать вам все самое лучшее. Этим утром в рамках проекта #культуранадом участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас), Светлана Лысенко (рояль) и Игорь Лаптев (барабаны) играли «музыку для избранных». Как и полагается, душой и сердцем они исполнили песни «Проснись и пой», «All for you», «Lullaby of Birdland» и даже колыбельную медведицы из мультфильма «Умка».

Участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас), Светлана Лысенко (рояль) и Игорь Лаптев (барабаны)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Говорят, кто не любит джаз, не умеет наслаждаться жизнью. А в каждом из нас живет хотя бы частичка гедониста, поэтому слушайте любимые всеми песни в интересной интерпретации в нашем подкасте.

Это Хабаровск 14_04_2020.