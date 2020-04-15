2020-04-15T08:38:05+03:00
Общество

Санавиация от первого лица: будни пилота экстренного борта в Хабаровском крае

Один день из жизни летчика авиакомпании «СКОЛ» Андрея Филимонова
Евгения МОЛОТОВА
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Пилот Андрей Филимонов ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»Пилот Андрей Филимонов ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»
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Обычный апрельский день 2020 года. Погода наконец-то выровнялась, а это значит, что у пилотов санавиации будет длинный и насыщенный маршрут. Подъем, завтрак, изучение погодной карты и ограничений по району полетов - стандартные процедуры. И вот, в 11 часов звонок от Центра медицины катастроф (ЦМК).

- Санзадание на Николаевск-на-Амуре, - рассказывает пилот Андрей Филимонов. - Николаевск - одна из самых дальних точек наших полетов здесь, почти 650 километров в одну сторону, а это три с лишним часа полета. Нет проблем. Направились в аэропорт. Уже на подъезде к аэропорту новая вводная - по пути в Николаевск зайти в Комсомольск, и обратный путь тоже через Комсомольск. В Комсомольске обычно вертолет приземляется в аэропорту Дземги, но в этот раз он не дал разрешения на посадку. Была выбрана другая площадка - Победа. Пришли туда, а там поле нетронутое, превратившееся в чистое болото. Покрутились, решили садиться на дамбу. Это такая узенькая дорожка на довольно высокой насыпи, только-только колеса влезли. Зато медики спокойно подъехали и выгрузили носилочного больного. Пациентку перевезли из Хабаровска в Комсомольск домой на долечивание.

Аэропорт Хабаровска. Поехали ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

Аэропорт Хабаровска. Поехали ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

Успешно доставив пассажирку и передав в руки врачей, борт вылетает дальше по маршруту - в Николаевск.

- На обратном пути надо еще раз сесть в Победе, - напоминает летчик. - Летим, считаем. Вроде должны успеть до наступления темноты сесть тут еще раз. Крутиться ночью здесь вообще нереально. Прилетели в Николаевск, медики управились очень оперативно. Пришли на Победу за 20 минут до темноты. Примостились опять на дорогу, забрали пациента и уже в ночь ушли на Хабаровск.

На борту созданы все необходимые условия для перевозки пациентов ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

На борту созданы все необходимые условия для перевозки пациентов ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

Вертолет Ми-8 АМТ 2019 года выпуска оснащен двухместным медицинским модулем с современной следящей аппаратурой, что позволяет эвакуировать несколько пациентов одновременно. Но сегодня обошлось. Трое пациентов, коробка с анализами на коронавирус из Николаевска - 1300 километров пути, из них почти полтора часа ночью.

Сели на дамбу, больше некуда ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

Сели на дамбу, больше некуда ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

- Что касается спасенных пациентов, то из Хабаровска на Комсомольск женщина лежачая. Из Николаевска забрали еще одну женщину, - делится Андрей Филимонов. - И самый главный пациент, на мой взгляд, был из Комсомольска на Хабаровск. Мальчик трех лет на руках у мамы в тяжелом состоянии.

По статистике, за январь 2020 года служба санавиации совершила 21 вылет, эвакуировано 32 пациента. В феврале 21 вылет, эвакуировано 38, в марте 22 вылета, эвакуировано 32 человека.

Радислав Тен, врач центра медицины катастроф фОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

Радислав Тен, врач центра медицины катастроф фОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

СПРАВКА «КП»

Госконтракт заключен между КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» и авиакомпанией «СКОЛ». Вертолет Ми-8 АМТ 2019 года выпуска оснащен двухместным медицинским модулем с современной следящей аппаратурой, что позволяет эвакуировать несколько пациентов одновременно. Вертолет базируется в аэропорту города Хабаровска. Экипаж вертолета Ми-8 Авиакомпании «СКОЛ» и бригады медработников КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф», КГБУЗ «Перинатальный центр» и КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» находятся на круглосуточном дежурстве и готовы в любой момент вылететь на экстренный вызов.

Рабочий день окончен. Ночной Хабаровск ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

Рабочий день окончен. Ночной Хабаровск ФОТО: предоставлено авиакомпанией «СКОЛ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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