2020-04-16T04:48:52+03:00
Это - Хабаровск!

Четверг – не рыбный день

Прямой эфир 16 апреля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН
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Четверг – не рыбный деньЧетверг – не рыбный деньФото: Сергей ПЯТКОВ
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Нет ничего лучше, чем ясное, солнечное весеннее утро, проведенное в компании радио «Комсомольская правда – Хабаровск». Просыпайтесь вместе с нами, и ваше утро будет не только приятным, но и полезным.

Апрель - начало полевых работ, ответственная и напряженная пора. Ведь от своевременного и качественного посева зависит судьба будущего урожая. Во многих регионах нашей страны сев уже в самом разгаре, а о ходе сезонных полевых работ в Хабаровском крае рассказала заместитель начальника управления - начальник отдела животноводства Елена Талалай.

Елена Талалай, заместитель начальника управления - начальник отдела животноводства Фото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Талалай, заместитель начальника управления - начальник отдела животноводстваФото: Сергей ПЯТКОВ

Количество заболевших коронавирусом в крае продолжает расти, и теперь на карантин закрывают не отдельных людей, а целые подъезды. Таких у нас в городе уже два. О том, как люди решают проблему с продовольствием и как не сойти с ума в изоляции, этим утром поговорили с хабаровчанкой, которая переживает «домашний арест», Мариной Елистратовой.

Программа «Дальневосточный гектар» объединяет граждан России, которые хотят переехать жить и работать в Дальневосточный федеральный округ. С 1 февраля 2017 года все желающие могут бесплатно получить землю в нашем регионе, а в дальнейшем оформить ее в собственность. Особенности выбора территории и оформления её в условиях пандемии обсудили с начальником отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» Министерства имущественных отношений Хабаровского края Андреем Примаком.

Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» Министерства имущественных отношений Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» Министерства имущественных отношений Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 16_04_2020.

Это Хабаровск от 16_04_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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