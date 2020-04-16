Тайна за надгробной плитой: в историю нацпарка в Хабаровском крае вписали трагедию 70-летней давности

К Шантарам сегодня приковано пристальное внимание многих: ученых, туристов, краеведов. Школьники даже создали о них мультфильм. Сегодня эта территория имеет статус национального парка, здесь действуют определенные правила, существует ряд запретов. А когда-то здесь была вполне себе обжитая людьми земля, которые занимались лесозаготовками, звероводством и охотой, овощеводством и морским промыслом. На острове организовали инфраструктуру, были в том числе и кладбища. С одного из них и началась детективная история длиной в 71 год.

НАЧАЛО

В последнее время на территории Шантар старательно наводят порядок. К работам привлекают в том числе и военных экологов. Однако чем дольше длится процесс очистки острова, тем больше появляется загадок, которые хочется непременно разгадать. Например, здесь обнаружили остатки завода по переработке китовых туш, действовавшего более 100 лет назад. Также специалисты не первый сезон разыскивают спрятанные временем артефакты. Пока удалось найти кирпичи, на которых указана страна-производитель. На площадке завода обнаружили часть колес от вагонетки и некоторые металлические детали оборудования. На морском берегу нашли ржавые гильзы от патронов, но определить, чьи они, невозможно.

В конце 2019 года, когда закончился полевой сезон на острове, сотрудники «Заповедного Приамурья» отчитались о работе на поселковых погостах. Основной задачей было навести на захоронениях порядок, составить их реестр. Тогда специалист по туризму учреждения Виктор Маташов вместе с партнером-сезонником Сергеем Каревым обнаружили могилу начальника партии Ивана Васильевича Нагорных. Там же было захоронение проводника Г.И. Чепалова. Оба они работали в составе геодезической экспедиции, возглавляемой легендарным Г.А. Федосеевым, автором романов «Смерть меня подождет» и «Злой дух Ямбуя».

- Эти люди создавали карту Шантарских островов. Их похоронили здесь 71 год назад. Специалисты искали могилы несколько лет, но безрезультатно. Живущие в поселке Чегдомын переселенцы с острова рассказали, что река, изменив русло, унесла в вечность более чем полкладбища, включая и могилу Нагорных. Позже каменную плиту с захоронения все-таки нашли на территории погоста под старыми ветками, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

История могла бы на этом и закончиться, если бы не письмо из Нижнего Новгорода.

«ВЫ НАШЛИ МОГИЛУ МОЕГО ДЯДИ»

Письмо пришло от доцента Нижегородского технического университета имени Р.А. Алексеева. Писал Сергей Николаевич Нагорных, племянник первого картографа на Шантарах Ивана Васильевича Нагорных. Он случайно наткнулся на фото захоронения, когда искал изображения островов в интернете. Потом прочитал о том, как шли поиски, впечатлился и сел писать письмо в Хабаровский край.

- Обращаюсь к вам со словами благодарности за то, что вы нашли могилу моего дяди Нагорных Ивана Васильевича, родного брата моей матери. К сожалению, никто из членов нашей семьи не был на его могиле, вдове Евдокии Алексеевне прислали в далеком 1949 году только фотографию памятника, так как она, оставшись с четырьмя детьми, не имела возможности поехать на Шантарские острова. В 2010 году со слов моей матери Нагорных Агриппины Васильевны мы написали родословную нашей семьи, где описаны и трагические события августа 1949 года. Сохранилась телеграмма, которая была послана брату Степану Васильевичу в Александровск Сахалинской области, - писал Сергей Николаевич.

Содержание телеграммы было следующее:

«Ваш брат его проводник застреляны 31/8 рабочим его партии Зинченко который нанес 5 выстрелов 2 проводнику строитель и моторист успели убежать были без оружия убийца скрылся блуждает острову трупы убитых доставлены поселок похоронены поселковом кладбище 9/9 похороны задержались трудности доставки поселок следствие идет = Галныкин».

Дальше племянник Ивана Васильевича рассказал жуткие подробности тех времен. Оказалось, что тот самый Зинченко, о котором шла речь в телеграмме, похитил оружие, деньги, а заодно прихватил топографические карты. Он собирался бежать за границу. Его искали сотрудники Хабаровского отделения НКВД, которые под видом рыбаков плавали вдоль берегов острова Большой Шантар. Они же согласились вывезти Зинченко с острова и, пользуясь моментом, задержали преступника.

- Так погиб мой дядя в 45 лет в полном расцвете сил, - завершает свой рассказ Сергей Николаевич.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Специалисты «Заповедного Приамурья» считают большой честью получить подобное письмо с благодарностью. Возможно, это только начало, и в историю нацпарка получится вписать больше таких подробностей, а может быть, еще найдутся чьи-то потерянные родственники, близкие или друзья.

- Наша задача не только хранить историческое наследие, которое в той или иной форме нам досталось, но и умножать его, скрупулезно исследуя, изучая прошлое, - говорит Владимир Андронов, директор «Заповедного Приамурья».

Отметим также, что в учреждении рады работать с теми, кому интересны такие истории. Присоединяйтесь к исследованиям, а если есть предложения по облагораживанию могилы, озвучивайте смело.