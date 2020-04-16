О донорстве по-доброму: как сдать кровь в Хабаровском крае

Когда в течение долгого времени профессионально занимаешься своим делом, некоторые вещи начинают казаться очевидными. Однако для непрофессионала, или просто «человека с улицы», понятие «донорство» - зачастую просто медицинский термин. И, к сожалению, чаще всего с ним сталкиваются в самой неприятной ситуации, а именно, когда помощь донора нужна самому человеку или его близким.

Итак, что же такое донорство крови? Ответ на этот вопрос в федеральном законодательстве. А точнее, в Федеральном законе ФЗ-125 «О донорстве крови и ее компонентов». С точки зрения закона донорство - это добровольная сдача крови и ее компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и ее компонентов. Забор крови или процесс донации происходит в специализированных медицинских учреждениях, к которым относится Краевая станция переливания крови, которая осуществляет свою деятельность в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.

Донорство - дело добровольное. ФОТО предоставлено Краевой станции переливания крови

Именно заготовка донорской крови, производство, хранение и выдача в лечебные учреждения качественных и безопасных компонентов донорской крови относятся к основному виду деятельности этого медицинского учреждения.

ИЗ ИСТОРИИ ДОНОРСТВА

Первое успешное переливание крови в России зафиксировано 20 апреля 1832 года, когда петербургский акушер Андрей Вольф перелил кровь роженицы от ее мужа и тем самым спас ей жизнь. В Российской Федерации ежегодно, начиная с 2007 года, 20 апреля отмечается Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам - людям, сдающим кровь безвозмездно и добровольно, и медицинским работникам Службы крови.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ?

Информация о том, как стать донором крови, доступна в официальном инстаграм-аккаунте @kspk27. Процитируем ее:

- Донором может стать лицо, достигшее 18 лет (верхнего предела возраста нет, но в рамках текущей эпидемиологической обстановки мы не можем принять граждан, достигших возраста 65 лет); весом не менее 50 килограммов; имеющее постоянную/временную регистрацию на территории Хабаровского края не менее шести месяцев, не имеющее хронических заболеваний.

Кроме того, имеются и временные противопоказания, например, такие, как прием антибиотиков, аллергические реакции в период обострения, нанесение татуировок, период беременности и лактации и так далее, период после прививок, приема лекарств. К абсолютным противопоказаниям для донорства относятся: ВИЧ, гепатиты любой этиологии, сифилис, язвенная болезнь, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, отсутствие какого-либо органа (почки, селезенки, яичников и других), хронические заболевания в стадии обострения.

Казалось бы, что может быть проще? Однако, как предупреждают специалисты Станции переливания крови, донорство - это не только осознанный выбор человека, но и не единичный процесс.

традиционно, 20 апреля всех доноров ждут сладкие угощения и сувениры с символикой Службы крови. ФОТО предоставлено Краевой станции переливания крови

КАКИМИ ЛЬГОТАМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ДОНОР?

-Важно помнить о регулярности сдачи крови и ее компонентов. Для того, чтобы компоненты крови, полученные после донации, могли быть выданы в медицинские организации для спасения людей, донору необходимо регулярно посещать станцию переливания крови. Если регулярно ходить не получается, пожалуйста, придите минимум через четыре месяца для сдачи крови на лабораторное исследование (можно сдать кровь на анализ просто в пробирку, а можно в рамках еще одной донации). Только после повторной проверки с отрицательными результатами на гепатит В, С, ВИЧ-инфекцию настанет возможность выдать компоненты крови в медицинские организации для спасения людей.

За сдачу крови донор не получает денежной выплаты, все наши доноры Хабаровского края сдают кровь на безвозмездной основе, получая денежную компенсацию на питание в размере 5% от установленного в регионе прожиточного минимума для трудоспособного населения, на сегодняшний день эта сумма составляет 766,40 рублей. Донор имеет право на предоставление двух оплачиваемых дней отдыха, все обследование (анализы) проводится для доноров бесплатно, возможно получение результатов анализов на гепатиты В,С, ВИЧ, сифилис, группу крови и резус-фактор после сдачи крови.

В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

С введением режима изоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае изменились и условия сдачи крови для доноров. Вплоть до 30 апреля 2020 года Краевая станция переливания крови работает с кадровыми донорами, то есть теми, кто активно сдавал кровь и ранее. Их прием ведется по приглашению и в соответствии с потребностями медицинских организаций. Доноры крови принимаются с 08:00 до 12:00 часов, а в пятницу с 8:00 до 11:00 часов. Забор плазмы крови решено временно приостановить, так как этих компонентов крови имеется достаточный запас. Также ограничения составляют для доноров - медицинских работников в связи с тем, что они попадают в настоящее время в группу риска по новой коронавирусной инфекции. Помимо прочего, временно не проводятся выездные донорские акции. Но, традиционно, 20 апреля всех доноров ждут сладкие угощения и сувениры с символикой Службы крови.

- Отвечая на вопросы по поводу обследования доноров на COVID-19, сообщаем, что донорская кровь не тестируется на коронавирус. Однако мы выполняем все требования по обеспечению выдачи в медицинские организации только безопасных компонентов крови: вся плазма проходит процедуру карантинизации, эритроциты - процедуру лейкоредукции, а тромбоциты - вирусинактивации, для чего у нас в арсенале имеются два аппарата - «Мирасол» и «Интерсепт», - отмечает главный врач Оксана Кожемяко. - При этом у нас соблюдаются все необходимые требования к санитарно-эпидемиологическому режиму, измерение температуры, обработка рук и соблюдение социальной дистанции.

Кровь можно сдать:

в Хабаровске по адресу: улица Волочаевская, 46;

в Комсомольске-на-Амуре по адресу: улица Севастопольская, 53.

Телефон регистратуры для справок с 12:00 до 15:00 часов в рабочие дни: Хабаровск - 8 (4212) 36-60-39; Комсомольск-на-Амуре - 8 (4217) 54-32-80.