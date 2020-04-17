2020-04-17T10:14:19+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре спасатель вытащил из огня мать троих детей

На месте происшествия он оказался случайно
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Комсомольске-на-Амуре спасатель вытащил из огня мать троих детей. Фото с сайта КомситиВ Комсомольске-на-Амуре спасатель вытащил из огня мать троих детей. Фото с сайта Комсити
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Дело было вечером. Спасатель МЧС Евгений Грязнов заехал домой для того, чтобы кое-что забрать на работу. Когда выходил из машины, к нему кинулись трое чумазых мальчишек мал мала меньше - старшему шесть лет, младшему около двух годиков. Приглядевшись, Евгений узнал своих соседей с первого этажа.

- Дети с жалобными криками: «Спасите, помогите!» бросились к машине. Я сразу понял - пожар, и там какая-то беда, может, кто-то в огне остался. Вытащил из багажника огнетушитель и побежал в подъезд. Сам набираю «112», там дежурному адрес сообщил. Во дворе была соседская бабушка, я ее попросил присмотреть за детишками и тоже позвонить пожарным, - рассказывает Евгений Грязнов, начальник Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Когда спасатель открыл дверь в подъезд, сразу потянуло дымом - его буквально заволокло серой мутью. В соседнюю перегородку зачем-то ломился отец этих детей.

- Видимо, выход перепутал, - пожимает плечами Евгений. - Впрочем, точнее выяснить не представлялось возможным, человек был мертвецки пьян. Я взял его в охапку и вытолкал на улицу. Из его бессвязных слов понял, что в горящей квартире, скорее всего, осталась его жена. Что делать - побежал в квартиру.

Дверь нашел буквально на ощупь - ничего не видно, дышать нечем. Тогда спасатель лег на пол - так меньше вероятность надышаться ядовитым дымом - и пополз в квартиру.

- Только внизу, возле пола еще можно было что-то разглядеть, - продолжает Евгений Грязнов. - Подумал, как найти женщину? Стал кричать в надежде, что она в сознании и отзовется. В такой ситуации каждая секунда дорога. Причем как для нее, так и для меня.

В конце концов, спасатель увидел, как мимо него пробежала хозяйка квартиры - судя по всему, женщина заблудилась и в панике не могла найти выход.

- Я еще покричал, она вроде бы услышала - ответила. Задыхаясь, спросила: «Куда мне?». Я подполз к ней, поймал за ногу, рывком поднялся, схватил в охапку и бегом выскочил из горящей квартиры на лестницу, потом на улицу, - вспоминает спасатель. - Сложность была в том, что она тоже оказалась сильно пьяна и все время порывалась вернуться в огонь. Кричала: «Я все потушу!». К этому времени прибыли наши ребята из 98-ой и 7-ой пожарных частей. И пока они заливали огонь, пришлось ее держать.

Потушили пожар достаточно быстро - пожарным потребовалось всего несколько минут. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели детей и их безалаберных родителей. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась. К слову сказать, Евгений Грязнов уже 15 лет спасает людей, работая в МЧС, и его личный счет давно перевалил за сотню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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