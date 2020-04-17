Как быстро и легко украсить яйца к Пасхе: мастер-класс от «КП»-Хабаровск»

Одно из самых ярких воспоминаний детства - это пасхальное утро. Прабабушка торопит умываться - на кухне уже поджидает тазик с водой и лежащим на его дне яйцом, крашенным луковой шелухой в кирпичный цвет. «Умойся водичкой с яичком - красивой вырастешь», - говорит бабушка, и я верю, радостно умываясь и уже предвкушая, как буду есть это самое яичко на завтрак с куличом и чаем.

ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА

Детство прошло, а традиция красить яйца на Пасху перешла во взрослую жизнь, и сейчас кроме луковой шелухи у нас есть современные пищевые красители, уже не нужно ничего вываривать в кастрюле по нескольку часов, да и цвета можно выбрать самые разнообразные, палитра оттенков богатая. Однако не все при этом знают, что каждый цвет что-то означает согласно пасхальной традиции.

- Красный цвет яиц символизирует вечную жизнь и излившуюся кровь во имя человеческого спасения, а зеленый отождествляет крепкое здоровье и оживление всего живого с приходом весны, - рассказали специалисты Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры. - Коричневый цвет - это символ плодородной земли и благополучия, желтый - солнечный оттенок - означает богатство, а также защищает от темных сил и искушения. Оранжевый означает отсутствие тоски и уныния, которое является смертным грехом. Ну, а синий олицетворяет небо и обитель ангелов.

Выходит, что готовясь к празднику, мы можем зашифровать некое послание, выбрав определенные цвета для покраски яиц. А для тех, кто не доверяет искусственным красителям, мы узнали экологичный, простой и изящный способ украшения, который вы можете использовать, в том числе и вместе с детьми.

А-ЛЯ ДЕКУПАЖ

Этот способ ближе всего к технике декупаж, а точнее является ее адаптированной версией. Декупаж - это способ декорирования различных предметов, основанный на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради сохранности. Только мы с вами будем использовать не лак, конечно, а яичный белок.

Вам понадобятся:

1. Бумажные сервировочные салфетки с понравившимся вам рисунком.

2. Ножницы и средняя по размеру кисточка.

3. Сваренные яйца в нужном вам количестве.

4. Сырой яичный белок (3-4 штуки).

Этим способом с редакцией «КП» поделилась Дарья Сафонова, воспитатель детского сада и мама четверых детей (instagram.com/mamadasha.ru).

- Сегодня покажу вам оригинальный способ декорирования яиц к Пасхе, легче, экологичней и красивее я не встречала! - говорит Дарья. - Я со своими детьми уже третий год украшаю яйца именно так!

Способ заключается в следующем: с салфетки аккуратно снимается нижний слой и вырезается понравившееся вам изображение (это может быть цветок, узор или что угодно). Оно прикладывается к яйцу на то место, откуда его будет лучше всего видно и промазывается кисточкой, смоченной в яичном белке. Белок действует как своеобразный клей - изображение к скорлупе пристает намертво, когда белок высыхает. Вы можете нанести одно акцентное изображение, а можете заклеить яйцо полностью, как показано на видео.

Данный способ экологичный и безопасный, а также в силу своей простоты доступен каждому, даже не слишком искушенному творчеством человеку. Встречайте Пасху весело и вкусно, украшайте яйца, пеките куличи, и самое главное - оставайтесь дома!