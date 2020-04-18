2020-04-18T10:11:06+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском

Летающая амфибия упала в 35 километрах от Хабаровска [фото, видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолетВ 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолетФото: Предоставлено очевидцем
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О происшествии сообщил очевидец. В 13 часов 45 минут по хабаровскому времени он позвонил в службу спасения и рассказал, что стал свидетелем летного происшествия - небольшой самолет упал неподалеку от села Лесное, в нежилую зону, и от удара загорелся. На место немедленно выехала группа спасателей, пожарные и медики.

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолет Фото: Предоставлено очевидцем

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолетФото: Предоставлено очевидцем

- Группа туда добралась, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России. – Огонь они потушили, Сейчас место происшествия уже оцеплено и туда никого не пускают – ждут следственно-оперативную группу из Хабаровска. Огонь поселку не угрожает. По предварительным данным это был частный двухмоторный самолет-амфибия Л-4. На борту находились люди, скорее всего есть погибшие.

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолет Фото: Предоставлено очевидцем

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолетФото: Предоставлено очевидцем

Село Лесное находится всего в 35 километрах от Хабаровска, а рядом расположен аэродром Калинка, на котором в основном базируются частные легкомоторные самолеты. Потерпевший крушение летательный аппарат мог быть именно оттуда. Так же как сообщают наши источники упавший самолет мог принадлежать бизнесмену Илье Карабуту. Как подтвердили в федерации авиамоторного спорта Дальнего Востока он был на борту разбившегося самолета. Пилот выполнял учебно-тренировочный полет, кроме него в амфибии были еще три человека.

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолет Фото: Предоставлено очевидцем

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолетФото: Предоставлено очевидцем

- По предварительным данным сегодня в районе села Лесное Хабаровского края произошло крушение частного самолёта типа Л-4, есть погибшие. Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, - сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ. - В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия.

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолет Фото: Предоставлено очевидцем

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолетФото: Предоставлено очевидцем

Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолет Фото: Предоставлено очевидцем

В 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение легкомоторный самолетФото: Предоставлено очевидцем

Видео с места крушения самолета под Хабаровском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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