2020-04-19T04:42:15+03:00
Общество

Биробиджанцы освятили куличи вне храмовых помещений

Из-за угрозы дальнейшего распространениея коронавируса традиционное действие провели на территории Благовещенского кафедрального собора - под открытым небом
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Биробиджанцы освятили куличи вне храмовых помещенийБиробиджанцы освятили куличи вне храмовых помещенийФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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В конце марта в ЕАО ввели ограничения, связанные с пришествием Covid-19 и ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Епископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем призвал верующих воздержаться от посещений храма, чтобы не заразиться опасной инфекцией. Пасхальную службу впервые решили провести в онлайн-режиме, о куличи и другую праздничную снедь освятить на улице.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАСХЕ

Традиционное действо состоялось сегодня на территории Благовещенского кафедрального собора - вне храмовых помещений. Участок улицы Ленина, на который расположен этот храм, перекрыли на несколько часов для движения автотранспорта - за порядком следили сотрудники ГИБДД. Возле собора волонтеры раздавали медицинские маски и перчатки всем посетителям. Бесплатным сервисом воспользовались не только прихожане, но также местные священники, нуждающиеся в индивидуальных средствах защиты.

Кто-то подходил и приобретал необходимое Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Кто-то подходил и приобретал необходимоеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я решила купить куличи здесь - в церковном киоске. Куличи уже освященные и стоят недорого - 120 рублей за штуку. Заодно и нашей церкви помогу - на нее вся надежда, - рассказала местная жительница Светлана.

Рядом с киоском был установлен стол, на котором была разложена праздничная снедь - постарались местные мастерицы. Кто-то подходил и приобретал необходимое, а кто-то приносил с собой кулинарные изделия. Прихожан пожаловало не так много, по сравнению с аналогичным прошлогодним мероприятием, но это никого не смущало. К посетителям подходили представители Биробиджанской епархии и совершали многовековой ритуал.

СПАСИ И СОХРАНИ

- Испекла куличи по рецепту своей бабушки. Она не смогла сама прийти, неважно себя чувствует, а мне подышать свежим воздухом - одно удовольствие, - поделилась своими впечатлениями биробиджанка Татьяна. - Жалко, что в этом году так вышло, ввели карантин, но это испытание для всех. Сейчас тяжело, унывать нельзя, нужно радоваться жизни и верить в бога. И тогда болезнь рано или поздно отступит.

Традиционное действо состоялось на территории Благовещенского кафедрального собора - вне храмовых помещений Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Традиционное действо состоялось на территории Благовещенского кафедрального собора - вне храмовых помещенийФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Представители Биробиджанской епархии напоминали прихожанам, что надо воздержаться от посещения кладбища в Родительский день, который в этом году выпал на 28 апреля. В целях безопасности лучше помянуть усопших родственников дома, не нарушая режим самоизоляции. Не исключено, что к шестому июня, когда будет отмечаться Троицкая Родительская суббота, ограничительные меры будут сняты и станет возможным посещение кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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