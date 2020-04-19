Верующие в Хабаровске услышали призыв остаться дома на Пасху

Православные жители Хабаровского края встретили в ночь на 19 апреля праздник Пасхи. «Праздников праздник и торжество из торжеств», так называют верующие люди Пасху - один из самых главных праздников христиан. Двери храмов Хабаровской епархии в эту ночь оставались открытыми.

ПРИЗЫВ ОСТАТЬСЯ ДОМА БЫЛ УСЛЫШАН

Во всех церквях прошли торжественные богослужения, но они собрали значительно меньше прихожан чем обычно. Призыв митрополита Антония остаться на праздник дома паствой был услышан. В Спасо-Преображенский кафедральный собор пришло немногим более 200 хабаровчан. Служба охраны отследила норму заполнения и перенаправила излишек из числа припозднившихся прихожан на этаж ниже.

Торжественные богослужения собрали значительно меньше прихожан чем обычноФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Нижний храм, в котором была предусмотрена видеотрансляция, большую часть времени оставался пустым. Прихожане, которые туда заходили, зажигали свечи, творили короткую молитву и возвращались домой, ведь прямую трансляцию богослужения можно было увидеть и в собственной квартире.

ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ПЕРЕД БОГОМ

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе праздничную службу возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. В пастырском слове он помянул коронавирусное поветрие, которое позволило православным на собственном опыте почувствовать ценность совместной молитвы, которой лишили большинство прихожан не их леность, а противоэпидемические требования.

Праведность христиан во все века была солью, сохраняющей от нравственной порчи все человечество.Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Праведность христиан во все века была солью, сохраняющей от нравственной порчи все человечество. Святитель Иоанн Златоуст предупреждает: «Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося обращения, не прекращает скорбей». И нам, сегодняшним христианам, держать ответ перед Богом. Употребили ли на пользу данную свободу? Как воспитали детей? Как исполняли заповеди о жертвенной любви, милосердии и помощи ближним? Об этом нам следует чаще вспоминать, - отметил, обращаясь к пастве в ночь на 19 апреля митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Пастырское напутствие митрополит дал собравшимся по окончании богослуженияФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Пастырское напутствие митрополит дал собравшимся по окончании богослужения. К этому времени число собравшихся уменьшилось примерно вдвое, наставлениям митрополита внимало около 100 прихожан. По данным «КП», Хабаровская епархия не единственная, кто намерен лимитировано впускать прихожан в храмы в течении праздничной недели. В похожем режиме будут работать церки Тверской и Самарской областях, В Ярославле, Ростове и целом ряде других городов. Право епископа на самостоятельные решения в вопросах, не касающихся догматов веры вполне в православной традиции.