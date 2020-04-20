Ирина Зикунова: «Вопрос предоставления детям-сиротам квартир нельзя откладывать»

В Хабаровском крае каждый год в очереди на получения жилья прибавляется около полутысячи детей-сирот. Сейчас в ней состоят более 5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Право на получение жилья уже возникло более чем у 3600 человек.

ОЧЕРЕДЬ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ

Понятно, что при такой динамике нужно каждый год выдавать не менее чем полтысячи квартир. Именно такое количество детей-сирот, а точнее 580, согласно плану мероприятий, утвержденному губернатором Хабаровского края, должно ежегодно получать жилье.

Однако до сих пор есть сложности с его выполнением, как объективные, так и субъективные. Вопрос соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на онлайн-заседании Совета председателей представительных городских округов и муниципальных районов при Законодательной думе Хабаровского края.

В числе приглашенных были представители профильных министерств, прокуратуры края, председатели городских дум и собраний депутатов муниципальных районов, а также главы районов. В обсуждении активное участие приняли и председатели постоянных комитетов краевого парламента.

- Несмотря на то, что в текущей эпидемиологической обстановке накладываются ограничения на социальные контакты, есть вопросы, которые невозможно отложить, один из них - о жилье детям-сиротам. Существует большой комплекс проблем регулирования, с которыми необходимо разобраться, - отметила Ирина Зикунова, спикер краевого парламента, председатель Совета.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕПОНЫ

В краевом бюджете-2020 на эти цели предусмотрено свыше 900 миллионов рублей. Из них на строительство жилья - 765 миллионов, на приобретение уже построенных квартир - 124 миллиона и тридцать миллионов рублей - на денежные выплаты взамен жилья.

План строительства жилья для детей-сирот не выполняется в полном объеме, и тому есть ряд причин. Например, есть проблема с земельными участками - они должны быть с подведенной инфраструктурой, а таких земель не хватает на всех участников строительного рынка.

- Кроме того, в 2018 году был принят федеральный закон, ограничивающий количество квартир, которые можно предоставить в жилом помещении сиротам, до 25 процентов от общего количества, - сообщила Анжелика Миронова, заместитель министра ЖКХ Хабаровского края. - Соответственно, те дома, которые не были введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года - в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске, остались полупустыми. Четверть квартир предоставили детям-сиротам, а остальные помещения остаются свободными. Теперь граждане, стоящие в очереди на жилье, добиваются их предоставления через суд.

Ограничение было введено из-за того, что зачастую дома, полностью заселенные воспитанниками детдомов, превращались в очаги социальной напряженности. Многие юноши и девушки оказались совершенно не готовы к самостоятельной жизни. Вплоть до того, что дети, выросшие под полной опекой государства и заботой воспитателей, не знали, что нужно платить за жилье. Они не понимали, что если в доме что-то сломалось, нужно вызывать ремонтников, не осознавали, что все окружающее их имущество нужно беречь, ведь больше не придет спонсор и не подарит телевизор или диван.

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ

Однако постепенно проблема адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни решается. Есть специальные службы, которые помогают влиться им в такую привычную для «домашних» детей и взрослых жизнь. К тому же среди очередников есть уже достаточно взрослые люди. Поэтому ограничение по количеству квартир в одном доме не всегда бывает обосновано.

- Есть достаточно взрослые люди из числа детей-сирот, и квалифицировать их как очень сложную социальную категорию уже нет необходимости. Нужно прорабатывать вопрос, чтобы не попадать под такие ограничения, - прокомментировала Ирина Зикунова и попросила комитет Законодательной думы края по вопросам социальной политики взять его в проработку.

Как вариант, можно выдавать специальные жилищные сертификаты, дающие право на одноразовую денежную выплату для приобретения жилого помещения в собственность. Такой законопроект уже подготовлен Министерством просвещения РФ. Механизм приобретения жилья по сертификатам повысит мобильность граждан из числа детей-сирот. В то же время есть риски мошенничества.

- При введении сертификата необходима актуальная нормативная база, которая предусматривала бы жесткий контроль от постановки ребенка на учет до вручения ключей, то есть разработку индивидуальной дорожной карты по каждому отдельному случаю, - отметила Светлана Аксенова, председатель Собрания депутатов Амурского района. Она также напомнила, что нужно обратить внимание на различные категории детей-сирот, разработать специальную программу для инвалидов из числа детей-сирот - организация их самостоятельной жизни требует особых подходов, в том числе и в части выбора жилья.

Участники заседания резюмировали: системный подход, совместная и ответственная работа органов законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней помогут добиться того, чтобы государственные гарантии для детей-сирот реализовывались в полном объеме и своевременно.