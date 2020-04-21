В Хабаровском крае продолжается разработка мер поддержки бизнеса

Сдержать распространение коронавируса нового типа и при этом сохранить экономику в прежнем состоянии, как мы видим и по собственному опыту, и по мировому, практически невыполнимая задача. Власти вынуждены были пойти на приостановку работы многих предприятий, что, естественно, сказалось на выручке коммерческого сектора.

ПРОЙТИ СИТУАЦИЮ ПЛАВНО

Мы все понимаем, что продолжи свою деятельность кафе и кинотеатры, турбазы и торговые центры, инфекция захлестнула бы страну, и ситуация перестала бы быть контролируемой. Но понимаем мы и то, что без сильного коммерческого сектора экономика долго не протянет. Только в Хабаровском крае в этом секторе работают около ста семидесяти тысяч человек, которые кормят сто семьдесят тысяч семей. Так что поддержка бизнеса в сложившихся условиях по сути равна поддержке простых граждан. Что нужно сделать, чтобы пройти ситуацию максимально плавно, без разрушительных последствий?

В правительстве края еще 30 марта был утвержден план поддержки МСП. Документ не догма, он дополняется, корректируется с учетом текущей ситуации, мнения бизнес-сообщества и профильных министерств. Одним из наиболее острых вопросов, поднятых практически в первые нерабочие дни, стал вопрос арендной платы. Сейчас муниципалитеты и краевые власти уже сделали шаг - предоставляют отсрочку хозяйствующим субъектам, арендующим помещения краевой и муниципальной собственности.

- Губернатор края подписал распоряжение, по которому субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр и арендующие объекты краевой собственности, могут подать заявление на отсрочку по платежам, - сообщал на одном из заседаний Александр Щербак, заместитель министра имущественных отношений края. - Малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции (туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие), освободят от арендной платы с 1 апреля по 30 июня.

Как уточнил на брифинге Максим Тарасов, и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, речь пока идет только об отсрочках платежей, а не об обнулении арендной ставки. Возможно, будет снижение ставок, но говорить об этом рано. Все-таки доходы от аренды в бюджете некоторых поселений играют важную роль. Прежде чем снижать или вообще отменять платежи, нужно просчитать все риски и понять, где брать средства для компенсации выпавших доходов. Просить помощи муниципалитеты будут, скорее всего, у края, а он в свою очередь будет обращаться к федеральным властям.

- Поддержка из федерального бюджета идет, как вы знаете, в помощь регионам уже направлены дополнительные средства. Но в любом случае нам сначала нужно все просчитать, - подчеркнул Максим Тарасов.

ИЩЕМ ДЕНЬГИ НА ОБОРОТКУ И ЗАРПЛАТЫ

В чем точно нуждается бизнес, так это в прямой финансовой поддержке. В крае уже пять банков выдают кредиты под нулевую ставку - деньги в первую очередь должны пойти на выплаты зарплат работникам. Пока заявок не так много, в минивестразвития прогнозируют увеличение их числа после того, как бизнесу разрешат работать.

- При оперативном штабе правительства края по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа действует подгруппа по финансовым вопросам. В еженедельном режиме вопрос по нулевым кредитам для предпринимателей регулярно поднимается, - отметил Максим Тарасов. - Связь с банками отлажена, наплыва желающих взять такие кредиты пока нет. Заявки поступили от 37 компаний. Есть ограничения, которые не позволяют предпринимателям активнее использовать этот инструмент. Мы ожидаем, что когда ситуация стабилизируется и когда у малого и среднего предпринимательства появится возможность работать, пойдет всплеск обращений и за «нулевыми кредитами», и за новыми займами.

Напомним, в крае есть Фонд поддержки малого предпринимательства, где можно получить оборотные средства по сниженным процентным ставкам. Помимо этого фонд может выступать гарантом при получении займов в банках. Сейчас набирает востребованность услуга рефинансирования.

- Фонд поддержки предпринимательства принял 104 заявки на реструктуризацию существующих кредитов, одобрил 93, пять на рассмотрении. Шесть организаций отозвали заявки. Двадцать шесть заявок поступило на новые кредиты, одобрены 15, - привел статистику и.о. министра имущественных отношений и поддержки предпринимательства. - Мы обратились в Правительство РФ с просьбой провести докапитализацию фонда. Планируем сделать новые продукты, чтобы поддержать бизнес.

ПРОВЕРКИ - ОТМЕНИТЬ, НАЛОГИ - СНИЗИТЬ

Отдельная просьба коммерческого сектора - не мучить предприятия проверками и, как следствие, штрафами. Поэтому контролирующие органы Хабаровского края приостановили проведение проверок. Однако об отмене проверок Роспотребнадзора в условиях потенциальной эпидемии речи быть не может. К сожалению, на предприятиях, продолжающих деятельность, не все добросовестно соблюдают профилактические меры.

Из несомненных плюсов - автоматическое продление действующих лицензий. Предпринимателю не нужно никуда писать, звонить или тем более ходить, документ пролонгируется в беззаявительном порядке.

Отдельной строкой стоит вопрос уплаты налогов. Коммерческий сектор просит объявить налоговые каникулы, однако не все так просто.

- В Законодательной думе Хабаровского края сейчас находится на рассмотрении законопроект о снижении налоговой нагрузки в этот непростой период. В крае, с учетом мнений профильных министерств, перечень пострадавших отраслей мы планируем расширить - с одиннадцати до тридцати, - сообщил Сергей Зюбр, заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края. - Пока я не готов перечислять их все, документ еще должен пройти экспертизу и оценку регулирующего воздействия. Вернемся к этому, когда законопроект обретет статус закона. Самое главное, что срок его действия будет отсчитываться с 1 января 2020 года на весь налоговый период.

По предварительным подсчетам, в общей сложности борьба с коронавирусом обойдется краевому бюджету в 700-1000 миллионов рублей. Сумма значительная, явно властям края придется обращаться за помощью к федеральному центру. В любом случае, обронил Сергей Зюбр, нужно быть готовыми к тому, что противоэпидемические меры и меры поддержки бизнеса скажутся на бюджетах.

В ОЖИДАНИИ КОНКРЕТИКИ

Пожалуй, больше, чем в кредитах и снижении налогового бремени, бизнес (да и все мы) нуждается в ответе на простой вопрос: когда закончатся нерабочие дни?

- Когда пройдет пик пандемии, - считает Максим Тарасов. - Судя по заявлениям федерального центра, это будет через две-три недели. Понятно, что даты будут отличаться по регионам. Вот тогда мы увидим реальную картину: кто с какими потерями пережил период «неработы», будут ли закрываться предприятия. Точных прогнозов сейчас никто из экспертов не может дать.

В одном сходится большинство экспертов: коммерческий сектор, реальное производство должны вернуться к работе. Иначе никаких средств - ни краевых, ни федеральных - не хватит, чтобы преодолеть яму, вырытую нам коронавирусом. И тут на первый план выйдет самодисциплина граждан: насколько тщательно люди, засидевшиеся в самоизоляции, будут соблюдать меры предосторожности. Потому что вирус, по мнению ученых, в одночасье не исчезнет. Важно не допустить второго пика заболеваемости, который может стать гораздо выше, чем первый. Хотя что может быть сложного в соблюдении личной гигиены?

В Хабаровском крае в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 января 2020 года числятся 51 617 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. В бизнес-секторе заняты около 169 тысяч жителей края.

В 2019 году индивидуальные предприниматели внесли в краевой бюджет в виде налогов 4,3 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше, чем в 2018 году.