С маской по жизни: с 22 апреля 2020 года в Хабаровском крае ужесточили масочный режим

Решение об усилении масочного режима было принято накануне на заседании оперативного штаба. Повод серьезный - количество заболевших коронавирусной инфекцией и тех, у кого ее подозревают, растет в геометрической прогрессии. Свою позицию глава региона обосновал следующим образом.

- Мы сегодня проводим огромное количество тестов, - подчеркнул Сергей Фургал. - В первую очередь среди контактных граждан. Проводим первичные и вторичные осмотры. Проведя анализы, мы пришли вот к какому выводу: 67% заболевших у нас сегодня это люди, у которых заболевание протекает бессимптомно.

В связи с этим оперативным штабом принято решение об ужесточении масочного режима. Комментируя жалобы на отсутствие в аптеках масок, губернатор отметил, что маска не обязательно должна быть медицинской и изготовленной фабричным способом.

- Маску можно изготовить самостоятельно или заказать пошив в ателье, - рассказал он. - Не обязательно использовать только одноразовые медицинские маски. Никакого распоряжения об этом не было, как не было и никакого распоряжения о том, что маска должна быть сертифицирована. Она может быть марлевой, тканевой, бязевой, главное, чтобы она выполняла свою функцию.

Что же будет с нарушителями масочного режима в Хабаровском крае? Этот вопрос пока остается открытым. Губернатор поручил в течение двух дней проработать механизм исполнения принятого решения.

- Продумайте механизмы контроля за исполнением распоряжения, - подчеркнул он. - Если это транспорт, то следить за тем, надета маска или нет, должны сотрудники. Магазины должны будут пропускать людей, только если они в масках. Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции внутри торговых точек, разметки социальной дистанции возле кассы. За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона.

Отдельно глава региона обратился к жителям с просьбой не брать в общественные места детей. По его словам, дети также подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией, но чаще всего переносят ее бессимптомно и могут являться носителями и служить причиной заражения взрослых родственников.