2020-04-22T06:53:45+03:00
Происшествия

Молибденовое пятно из Китая подходит к Хабаровску

По данным специалистов, пока в Амуре превышения ПДК не наблюдается
Борис КОКУРИН
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Молибденовое пятно из Китая подходит к ХабаровскуМолибденовое пятно из Китая подходит к ХабаровскуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Молибден, нефтепродукты и химические вещества, используемые при добыче этого металла, попали в воду реки Ицзими 28 марта в результате аварийного сброса на крупнейшем в провинции Хейлунцзян руднике. Оттуда грязное пятно вытекло в Сунгари, а уже оттуда в Амур. Размер пятна по данным китайцев - 2,5 миллиона кубометров. И по расчетам гидрологов, к Хабаровску оно должно подойти буквально на днях, преодолев 1200 километров. Впрочем, как утверждают китайцы, в результате принятых ими мер для краевого центра и стоящих ниже по течению Амура городов молибденовое пятно опасности представлять не будет.

- Китайская сторона направила нам информацию, что они на пути этого пятна построили 13 перехватывающих дамб и отстойников для того, чтобы задержать молибден. По их информации, которая поступила к нам еще не прошлой неделе, концентрация металла в реке Сунгари пришла в нормативное состояние, - рассказывает Анатолий Литвинчук, зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Однако в Хабаровском крае, помня ситуацию с бензольным пятном 2005 года, все равно решили перестраховаться. С 18 апреля специалисты ежедневно в нескольких точках у Хабаровска берут пробы воды. Кроме того, хабаровский водоканал и водоканалы тех районов, которые могут попасть в зону загрязнения, закупили хлорное железо - наиболее эффективный реагент для нейтрализации молибдена. Как только пробы покажут превышение предельно допустимой концентрации металла, реагенты немедленно начнут применять для очистки питьевой воды. Но пока волноваться рано.

- Предельно допустимая концентрация молибдена составляет 0,07 миллиграмма на литр, - сообщает зампред. - Наши пробы сейчас показывают концентрацию от 0,001 до 0,0037 миллиграмма на литр. То есть существенно меньше. Регент закуплен и лежит, дожидаясь своей очереди, в случае чего его применят.

Также в правительстве края принято решение о том, что мониторить амурскую воду на наличие вредных примесей будут не до 23 апреля (крайнего срока, когда пятно должно пройти мимо Хабаровска), а до конца недели. Если же пробы зафиксируют подъем концентрации молибдена, то мониторинг продолжится вплоть до ее снижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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