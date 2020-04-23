Штрафы в Хабаровском крае за нарушение самоизоляции: к чему быть готовым

ВОТ ТЕ РАЗ!

С момента объявления режима самоизоляции из-за наступления коронавирусной инфекции нового типа в крае пресечено 443 административных правонарушения. Такую цифру назвал на заседании оперативного штаба краевого правительства Олег Бородин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Хабаровскому краю.

- Ежедневно поступают от граждан, Роспотребнадзора, минздрава и других ведомств сообщения о нарушении карантинных мероприятий. Каждое сообщение проверяется и принимаются соответствующие меры, - доложил Олег Бородин.

Итак, какие наши действия (или бездействие) могут быть признаны административным правонарушением? Давайте разберемся.

Львиная доля протоколов составляется по статье 20.6, прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Да, все правильно, режим ЧС у нас не объявляется, однако мы сейчас живет в режиме повышенной готовности, поскольку есть угроза возникновения эпидемии вируса COVID-19. Можно отделаться предупреждением, а можно и попасть под штраф - от тысячи до тридцати тысяч рублей для физлица. Для юридических и должностных лиц штрафы на порядок выше.

ПО КАКИМ СТАТЬЯМ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ?

Статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Подозреваю, что именно по этой статье могут наказать предприятие за несоблюдение на его подведомственной территории масочного режима. Напомню, с 22 апреля Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, ужесточил требования к общественной безопасности. Теперь при посещении любых мест массового скопления людей (исключая улицы) мы обязаны надевать маски. Еще раз: ответственность для граждан не предусмотрена, накажут руководство или владельца торговой точки, транспорта (автобуса, такси и т.п.). Так что соблюдение постановления в интересах предпринимателей и ответственных лиц. Вплоть до того, что они могут не пустить покупателя или пассажира, если у того нет средства индивидуальной защиты.

Ваш отказ покинуть карантинную зону или надеть маску, или соблюдать социальную дистанцию сотрудник полиции, Национальной гвардии может расценить по статье 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного лица, осуществляющего госнадзор». Штраф - 500-1000 рублей для граждан, это нижняя планка, замечу. В статье шесть примечаний, и, например, если действия квалифицируют по прим. 5 (государственный или территориальный надзор в сфере здравоохранения), то величина штрафа вырастет до 5-10 тысяч рублей.

Есть протоколы, составленные и по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Думаю, тут объяснять нечего, каждый родитель и так знает: чадо набедокурило - отвечают мама с папой. Штрафы от ста до пятисот рублей - примерно месяц потребления мобильного интернета. Поэтому спокойно объясняем детям, почему сейчас нельзя болтаться на улице просто так, почему нельзя повисеть на турнике на школьном дворе и сыграть в футбол с командой из соседнего двора. Есть и плюсы: не знаю, как ваши дети, а мой с момента перехода на дистанционное обучение стал гораздо охотнее ходить в магазин. А мусор так вообще не успевает скапливаться.

ВНИМАНИЕ: ФЕЙК! ИНАЧЕ ШТРАФ

Пока всего один протокол был составлен по статье 13.15 часть 9 «Злоупотребление свободой массовой информации» - эту статью применяют за распространение фейковых новостей, откровенно ложных сведений от «британских ученых» о вирусе COVID-19. Буйная фантазия обойдется автору в 30-100 тысяч рублей, а если фейк опубликует официально зарегистрированное СМИ, то штрафы вырастут до полумиллиона на юридическое лицо. Должностное «отделается» 60-200 тысячами. Кстати, наказать могут не только автора, но и распространителей. Поэтому хорошенько думаем перед тем, как кинуть друзьям или в рабочий чат новость типа «Ужас, от нас скрывают: мы все уже умираем от вируса!».

А если серьезно, то помните: коронавирусная инфекция нового типа признана опасным заболеванием, за преднамеренное заражение этим вирусом других людей предусмотрена уголовная ответственность. В Хабаровском крае за нарушение санитарно-эпидемиологических правил уже возбуждены два уголовных дела.