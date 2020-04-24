Продуктовые наборы для биробиджанских школьников-льготников не стали развозить по домам

ЭТО НАМ НЕ ПРИНОСИЛИ, ЭТО НАМ НЕ РАЗДАВАЛИ

В конце марта все общеобразовательные учреждения Биробиджана перевели на дистанционный формат работы. Это было сделано в профилактических целях из-за угрозы распространения коронавируса. Социально уязвимые подростки, бесплатно питавшиеся в школьных столовых, на несколько недель лишились этой меры социальной поддержки - никто им положенное питание домой не доставлял. На запросы встревоженных родителей в мэрию Биробиджана последовал ответ, что вскоре школьников-льготников снова начнут кормить за счет бюджета.

Накануне родителям, воспитывающим школьников-льготников, поступили телефонные сообщения о том, что 24 апреля начнется выдача соответствующих продуктовых наборов. Пункты раздачи решили организовать непосредственно в общеобразовательных учреждениях областного центра.

- Я имею инвалидность, у меня проблемы с позвоночником. Получив сообщение, я взяла с собой паспорт, свидетельство о рождении дочери и отправилась в первую городскую гимназию. Очень удивилась тому, что надо приходить самому, ведь в Биробиджане введен режим самоизоляции. В Хабаровске, как мне рассказали знакомые, продукты для школьников доставляют на дом. Но хоть так, чем никак, - рассказала жительница областного центра Елена.

В наборе только самое необходимоеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В сообщении ей назначили время для получения продуктового набора - в полдень. В фойе первой городской гимназии находились охранник и женщина, которая изучала предоставленные документы. При этом посетителей просили соблюдать социальную дистанцию (полтора метра друг от друга).

- Это что за сервис? Ни волонтеров, никого! - возмутилась Елена. - Я еле дотащила увесистый пакет до автобусной остановки. Дома взвесила гуманитарный груз - шесть с половиной килограммов! Хотя бы в два пакета разложили продукты для удобства, а так меня заносило в сторону. А если кто-то из родителей болеет и не может прийти - ему не достанется набор? Как-то неудобно все сделано...

Биробиджанку с ограниченными физическими возможностями удивило и содержимое пакета. Никаких конфет, печенья, сока, фруктов, что обрадовало бы детишек в период самоизоляции. В набор, который сформирован по линии МУП «Комбинат школьного и студенческого питания», входят по банке сайры и тушенки, по килограммовому пакету риса, гречки, макарон, а также кило сахара и бутылка подсолнечного масла.

Комплектация сухого пайкаФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ПОМОЩЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко сообщила корреспонденту «КП» - Хабаровск», что развозить продуктовые наборы по адресам школьников-льготников не будут. Это сделано в интересах граждан.

- У многих вызывает негатив, когда ходят по домам. Поэтому принято решение раздать сухие пайки по школам, чтобы руководители учебных заведений вместе с классными руководителям в ручном режиме все это отрабатывали. Если кому-то трудно прийти за пайком, пусть обратится в мэрию. Все решаемо, проблем не должно возникнуть, - пояснила Дарья Ващенко.

По мнению биробиджанскогого юриста Татьяны Добрыниной, такой сервис (раздача продуктовых наборов в школах) нарушает режим самоизоляции граждан. Со всех сторон их призывают оставаться дома, а на практике получается обратное.

- Гражданам разрешили покидать жилища только при крайней необходимости - например, сходить в ближайший магазин. Поход за продуктовым набором в школу не является крайней необходимостью. Не уверена, что все получатели пожалуют в медицинских масках и перчатках, и помещение будет дезинфицироваться. Я считаю, что это нарушение режима самоизоляции, которого организаторы могли бы избежать. В каждом классе есть родительский комитет, найдется какой-нибудь родитель с автомобилем, и можно было бы организовать адресную доставку даже таким способом, не заставляя родителей идти в школу, - прокомментировала она.