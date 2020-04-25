Ведущие артисты Хабаровского музыкального театра поблагодарили врачей песней

«Люди в белых халатах» - песня наспанная 1967 году композитором Эдуардом Колмановским и поэтом Львом Ошаниным, сегодня опять актуальна, отмечают в Хабаровском музыкальном театре (ХМТ). Артисты сделали на нее кавер и записали в знак благодарности к людям самой гуманной на Земле профессии находящихся на передовой борьбы с COVID-19, ежедневно спасающих человеческие жизни.

В конце клипа Денис Желтоухов, солист ХМТ от всей труппы сказал: «Вы на работе ради нас, мы дома – ради вас!». Песня была записана в домашних условиях – артисты ХМТ находятся сейчас на самоизоляции.

- Артисты Хабаровского музыкального театра искренне, от всей души выражают слова благодарности всем медикам России и особенно врачам нашего родного Хабаровского края, - подчеркнул в своем обращении Денис Желтоухов, заслуженный артист России. – Сейчас вы на передовой борьбы с этой коронавирусной заразой. Мы дальневосточники благодарны вам за этот тяжелый труд, за ваше внимательное отношение к пациентам, за милосердие и заботу.

Артисты ХМТ далеко не первые кто записал дома эту известную пеню. Чуть раньше группа «Несчастный случай» и звезды сцены, среди которых Валерий Сюткин, Найк Борзов, Нонна Гришаева, Максим Виторган, Константин Хабенский и другие, тоже записали подобный клип. Ее исполнение стало своеобразным флешмобом среди российских музыкантов к которому сейчас присоединились и хабаровчане. ных коллег – ранее

- В эти непростые дни, когда к медикам всего мира приковано такое пристальное внимание, когда мы на них так надеемся, когда им так тяжело, нашему обществу важно выразить всем врачам и медсестрам благодарность, - отметил Константин Зайнулин, директор ХМТ. - Пожалуйста, отправьте этот ролик своим знакомым докторам - им будет очень приятно и очень важно услышать эти слова поддержки. Сегодня каждый врач – главный!

В записи видеоклипа приняли участие народные артисты России Игорь Желтоухов и Татьяна Маслакова, заслуженные артисты России Денис Желтоухов и Анна Иванилова, а также солисты крупнейшего на Дальнем Востоке театра Никита Туранов, Александра Бичурова, Олег Исаков, Наталья Носова, Василиса Серова, Дмитрий Олейник, Андрей Кучинский, Надежда Бобовская, Валентин Кравчук, Марина Симонова, Никита Болмотов, Марина Рябцева, Ольга Головина, Юлия Лакомая и Егор Малков. Оригинальную музыкальную аранжировку записали Никита Арефьев (гитара), Олег Першин (бас- гитара), Светлана Лысенко (клавиши) и Игорь Лаптев (ударные).