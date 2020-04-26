Хроника разбойных нападений в Хабаровске времен самоизоляции

От начала введенных противоэпидемических мероприятий и до 25 апреля больше десятка налетчиков в хабаровском крае рискнули лет на десять потерять свободу. А по другую сторону прилавков продавцы совсем потеряли страх. Так, разбойника, напавшего на кассира с ножом, женщина прогнала на улицу штыковой лопатой, специально припасенной для таких посетителей. Итак, хроника грабежей.

ПОЧТИ ПО ДОСТОЕВСКОМУ

Налет с топором на круглосуточный магазин совершили приятели в ночь на 30 марта, на первый день дебютной нерабочей недели. Свои лица они скрывали медицинскими масками. Перед разбойным нападением два работника из бригады строителей – отделочников выпивали у знакомого, живущего в Первом микрорайоне краевой столицы. Ближе к полуночи у напарников появилась идея совершить вооруженный набег на алкомаркет. Перед выходом оба запаслись матерчатыми перчатками, а один из них прихватил с собой инструмент дровосека. Из Индустриального района Хабаровска в Центральный, к остановке «Детская библиотека» вооруженные топором мужчины шли пешком. Шесть километров они преодолели с остановкой. По пути они попытались взломать запертый киоск, но ничем в нем поживиться не смогли. Им попадались в дороге работавшие круглосуточные магазины. Но врываться в большие торговые залы приятели не решились. Похоже, они искали лавочку, в которой при нападении у персонала заведомо не могло оказаться численного перевеса.

Нетрезвые путники добрались до пятиэтажки на ул. Ленинградской, в которой расположен небольшой продуктовый магазин с алкогольным отделом. Вбежав, один из подельников уложил на пол охранника, второй перебрался через прилавок и силой втянул из подсобки в торговый зал девушку – продавца. Налетчики забрали из кассы наличность, около 23 тысяч рублей. Разбив стеклянную дверцу холодильника, прихватили с собой еще и банки с алкогольными коктейлями. Булькающую часть добычи они влили в себя, отбежав совсем недалеко от магазина. В нескольких метрах от места преступления полицейские обнаружили топор и куртку одного из налетчиков. Самих подозреваемых оперативники отыскали через девять дней. Оказалось, что оба являются фигурантами другого уголовного дела, о кражах вещей из дачных домиков.

- Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Кроме того, сотрудники полиции установили, что подельники подозреваются в серии имущественных преступлений, совершенных на территории Хабаровского района. Все похищенные денежные средства соучастники разделили между собой и потратили на собственные нужды, - уточнила «КП» Юлия Прокофьева, специалист пресс-службы УМВД России по г. Хабаровску

Одному из задержанных на момент водворения в следственный изолятор исполнилось сорок лет, второму – тридцать. Оба женаты, старший воспитывает четверых детей, а тот что помоложе одного ребенка. Детям на разбойные деньги отцы купить ничего не успели. Все было пропито до того, как подельники разбрелись по домам.

БЫСТРО И НАДОЛГО

На офис займов «Быстроденьги» в Хабаровске вооруженное нападение было совершено 31 марта. Представительство микрокредитной организации распологается у автобусной остановки Рынок депо-2 на проспекте. В обеденное время в него вошел крепко сложенный мужчина в прикрывшей лицо медицинской маске и вежливо поздоровался. Подойдя к столу консультанта, визитер ударил по столешнице рукояткой зажатого в кулаке охотничьего ножа и потребовал деньги. Забравшего 22 тысячи рублей 38-летнего подозреваемого полицейские задержали через пять дней. Он оказался таксистом, не успевшим к концу срока собрать ежемесячную сумму оплаты аренды автомобиля. Задержанный жаловался на то, что недавно расстался с супругой. Разлад в семье якобы выбил мужчину из колеи сначала в моральном, а затем и в финансовом плане. Уголовного прошлого у таксиста нет. Этот обвиняемый в разбое мужчина тоже помещен в следственный изолятор.

В офисе быстрых кредитов налетчику удалось быстро заработать себе на срок. Фото: скриншот камеры видеонаблюдения

На свободе пока остается налетчик, совершивший восьмого апреля нападение в Северном микрорайоне Хабаровска. Он зашел в павильон «Дом Денег», расположенный на первом этаже жилой девятиэтажки, стоящей у остановки «Трехгорная». Молодой человек появился в офисе сразу после открытия точк и с ходу стал угрожать менеджеру ножом. Добычей преступника стали 28 тысяч рублей. Жертва описала налетчика, как мужчину славянской внешности в возрасте около 30 лет.

Вечером того же дня, восьмого апреля в Комосомольске на Амуре попытку нетрезвого горожанина угрожать ножом продавцу пресекли сами сотрудники торговой точки. Комсомольчанин требовал дневную выручку, но получил отпор от мужчины, работника магазина. Он обезоружил, скрутил 22-летнего безработного и удерживал его до приезда полиции. Ранее задержанный местный житель к уголовной ответственности не привлекался. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – домашний арест.

ДЕЖУРНАЯ ЛОПАТА

В Первом микрорайоне Хабаровска 10 апреля с налетчиком самостоятельно справилась хозяйка небольшой торговой точки. В шестом часу вечера она стояла одна за прилавком магазина «Любимые продукты», расположенного на ул. Юности и рассчитывалась с пенсионером, постоянным покупателем.

- Заходит этот непонятный парень, в капюшоне и черным шарфом замотан по самые глаза. Я отпустила человека, а этот попросил у меня кило картошки. Он сразу мне показался подозрительным, какой-то странный. Так вот закутанный и именно картошки ему, - пересказала корреспонденту «КП» свои впечатления Ирина Борисова, хозяйка магазина.

Щупленький молодой человек дождался, пока женщина отвлечется на показания весов, и достал нож из рукава. Ирина, заметив холодное оружие, отпрянула к двери служебного выхода. Очевидно, налетчик решил, что продавец спасается бегством. Напавший перегнулся через прилавок и начал шарить там в поисках коробки с деньгами.

- У нас это не первый налет, так что я уже ко всему готова. Я поэтому просила тревожную кнопку подальше от кассы приклеить, чтобы нажать в случае чего. И лопата тут у черного хода не первый месяц стоит. А вы как хотели? Я, между прочим, тоже в армии служила! - с гордостью сообщила опытная коммерсантка Ирина Борисова.

Ирина не зря служила в армии - научилась давать отпор врагуФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Дама с лопатой в руках ринулась к лежащему животом на прилавке налетчику, но в тесноте огреть его хорошенько не смогла. Молодой человек метнулся к двери и сбежал, так и не добравшись до наличных. Сотрудники ЧОПа на вызов приехали через две минуты. Еще через пять прибыли полицейские. По горячим следам задержать подозреваемого не удалось, но на свободе он пробыл недолго.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники городской полиции совместно с коллегами из регионального УМВД спустя несколько дней задержали 28-летнего безработного жителя Нанайского района. Полицейские установили, что фигурант приехал в краевой центр полтора года назад. Последние четыре месяца он нигде не работал и не имел постоянного источника дохода. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - уточнила Юлия Прокофьева, специалист пресс-службы УМВД России по г. Хабаровску.

СТАДО БАРАНОВ ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛО

В пригороде Хабаровска в ночь на 14 апреля полицейские задержали целую банду. Соучастников подозревают в серии разбоев и грабежей. Их поймали с поличным. По автодороге «Хабаровск – Находка» сельчане возвращались на свою базу, в Ракитное на машине, кузов которой был забит живым хабаром – баранами.

- Были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 25 до 57 лет. В грузовике, на котором передвигались задержанные, стражи правопорядка обнаружили домашний скот, строительные инструменты и материалы, похищенные накануне в ходе разбойного нападения. Злоумышленники связали сторожа частного подворья и под угрозой ножа завладели указанным имуществом. Установлена причастность фигурантов к пяти эпизодам противоправной деятельности. Кражи, грабежи и разбои злоумышленники совершали в разных селах хабаровского района с декабря прошлого года, - сообщила Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю

Угон скота в таких масштабах - не частое явление в наших краях. Фото: УМВД по Хабаровскому краю

На земельном наделе одного из соучастников в селе Ракитном фигуранты хранили то, что не удавалось сбыть сразу. Наутро после задержания на криминально-фермерскую базу сыщики нагрянули с обыском. Преступная группа оказалась интернациональной. Среди в ее состав входил нелегальный мигрант, у которого была просрочена виза. Вернуться в Узбекистан нарушитель не смог якобы из-за закрытой от коронавируса границе. Четверо из фигурантов уголовного дела арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.

ПОПАЛИ «В ДЕСЯТОЧКУ»

В действиях всех граждан, чьи похождения попали в эту хронику, следователи усматривают признаки преступления, которое подпадает под действие 162 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, - разбой. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.